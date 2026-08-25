Top Spin Messina, il mercato chiude col botto: c’è la firma di Tomislav Pucar

La Top Spin Messina Amtivo si regala un ultimo grande colpo per completare il proprio roster. Il club del presidente Giorgio Quartuccio è lieto di annunciare di aver ufficialmente definito l’accordo con Tomislav Pucar per la stagione sportiva 2026/2027. L’atleta croato, nato a Pula, classe 1995, giocatore destro, vanta una vasta esperienza a livello internazionale e numerosi titoli nel suo palmarés.

A febbraio 2017 ha conquistato l’oro nel singolare maschile ai Campionati Europei Under 21 di Sochi, manifestazione nella quale ha vinto anche l’argento nel doppio maschile. Pucar si è inoltre assicurato il bronzo, sempre in ambito individuale, agli European Games 2019 e nel torneo a squadre ai Campionati Europei del 2014 a Lisbona. Nel 2019 è giunto al quarto posto all’European Top 16, nel 2024 si è imposto nel WTT Kosovo Feeder, chiudendo secondo classificato al WTT Lagos Contender 2025. Laureatosi per sei volte campione croato (quattro in singolo e due nel doppio), è stato di scena alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024.

A livello di club, in Italia, dal 2022 al 2025 con la maglia dell’Apuania Carrara, da rivale della Top Spin Messina, ha collezionato due scudetti, tre Coppe Italia, altrettante Supercoppe Italiane e una Europe Cup, mostrando forza, solidità, grandi colpi e varietà di gioco. All’estero ha militato nella Bundesliga tedesca con il TTC RhönSprudel Fulda-Maberzel, nella massima divisione greca con l’Olympiacos SFP (cinque titoli), nella Superliga polacca tra le file del PKS Kolping Frac Jarosław (vincendo un campionato) e in Russia all’UMMC (tre titoli).