Tonno Callipo, Gazzero: “Vibo Valentia contesto ideale per migliorare”

Giovane e pimpante il nuovo libero della Tonno Callipo, Marta Gazzerro. Veneta di Padova, Marta arriva da una stagione in A2 a Fasano e vuol mettersi in gioco a Vibo Valentia. Anche per lei grande entusiasmo e voglia di crescere, mettendo a frutto le varie esperienze accumulate finora, compresa un’avventura alquanto formativa a stelle e strisce. Conosciamola un po’ meglio attraverso queste prime battute.

Allora Marta, come hai iniziato a giocare a pallavolo e qual è stato il tuo percorso?

“Ho iniziato a giocare quando avevo circa 8 anni nella società vicino casa, e fin da subito mi sono innamorata di questo sport. Ciò sia perché era una passione condivisa in famiglia e sia perché mi dava molte soddisfazioni. I primi anni di giovanili ero a Le Ali di Padova, poi sono andata all’U.S. Torri, dove ho avuto la possibilità di crescere ancora. Mi sono spostata per un anno al Verona Top Volley, per poi concludere il percorso giovanile ad Aduna Padova Women, la stessa società che mi ha permesso di esordire, l’anno dopo, in B1“.

Perché hai accettato la proposta della Tonno Callipo?

“Ho accettato con entusiasmo perché si tratta di una società di grande serietà, organizzazione e ambizione. Mi ha colpito il progetto e la volontà di far bene. In questo momento per me rappresenta il contesto ideale per mettermi in gioco e migliorare ulteriormente“.

Arrivi dalla A2 in un’inedita Serie A3: che tipo di torneo immagini?

“Mi aspetto un campionato abbastanza competitivo, essendo una categoria nuova credo ci sia molta curiosità da parte di tutti. Ed immagino anche tante sorprese, con squadre molto motivate: penso sarà necessaria molta continuità e tanto lavoro in palestra come squadra“.

Cosa conosci della società giallorossa e che ambiente pensi di trovare?

“La Tonno Callipo è una realtà che ho seguito anche nell’ultima stagione: ho notato una cultura vincente e un forte senso di identità. Tutto ciò è stato dimostrato anche dai risultati ottenuti. Mi aspetto un ambiente stimolante e con persone che condividano la mia stessa voglia di lavorare e di raggiungere obiettivi importanti“.

Per te in carriera un’esperienza in America, ritengo anche di studio: come si è articolata?

“Sì, la mia esperienza in Idaho, America, ha unito sia lo studio che lo sport. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con una realtà completamente diversa. Vivevo con una famiglia ospitante e ciò mi ha permesso di immergermi completamente nella loro cultura. L’esperienza in generale mi ha aiutato a diventare più indipendente e ad adattarmi rapidamente. Mentre ero lì frequentavo l’ultimo anno di High School e tra le varie attività scolastiche, ho avuto la fortuna di essere stata selezionata per far parte della squadra di pallavolo dell’Idaho. Quest’esperienza è stata molto formativa, sia sotto l’aspetto personale che sportivo e ne sarò per sempre grata“.