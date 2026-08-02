Tiro con l’arco: Arcieri Club Lido protagonisti a Palmi nell’arco nudo

Nella meravigliosa cornice di località Pignara nel comune di Palmi il week end trascorso ha dato spazio ad una kermesse sportiva di tiro con l’arco, specialità campagna Hunter e Field 12 + 12 valevole per le qualifiche ai campionati italiani di Vitulano del prossimo mese di settembre. Gli Arcieri Club Lido partecipano all’evento sportivo organizzato dalla società sportiva Arcieri di Eragon capitanata dal presidente Rocco Schipilliti nella specialità arco nudo, portandosi a casa due meritatissime medaglie d’Oro.
A gareggiare nel settore giovanile ed alle sue prime esperienze nel campagna è stato Alessandro Poerio Piterà nella classe ragazzi maschile, portandosi a casa come detto prima la medaglia d’oro e conquistando il primo posto.
Conferma nell’arco nudo master per Poerio Piterà Edoardo che sale sul gradino più alto del podio conquistando la medaglia d’oro dell’evento.
Soddisfazione da parte del Tecnico Giovanile della società Demasi che si dice contento per i risultati dei ragazzi, menzionando anche Sgotto Sofia che nel passato campionato regionale Targa di Cinquefrondi ha conquisto il primo posto e la medaglia d’oro.
I complimenti al piccolo Alessandro vanno anche da parte del Mister Edoardo, il quale si dice pienamente soddisfatto per la partecipazione di un giovane a questa disciplina sportiva quale il tiro di Campagna, ringraziando sempre i supporter della nostra società con a capo il Team Gillo e Vittorio Frangilli.