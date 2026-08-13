Tindari, teatro gremito per l’omaggio a Hans Zimmer: il Festival Lirico conquista il pubblico | FOTO

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    foto di Pier Paolo Papalia / StrettoWeb
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Un Teatro Antico di Tindari completamente gremito ha accolto ieri sera l’Omaggio a Hans Zimmer, nuovo appuntamento del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Ovazioni e lunghi applausi hanno accompagnato una produzione dedicata alle più celebri colonne sonore del compositore premio Oscar, in una serata che ha unito grande musica sinfonica e uno dei luoghi archeologici più suggestivi della Sicilia. L’evento si è svolto nell’ambito della rassegna “Il Sorriso degli Dei”, guidata dalla direzione artistica di Anna Ricciardi, e ha potuto contare sulla consolidata collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari, protagonista del percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio millenario siciliano attraverso eventi culturali e musicali.

Nel corso della serata sono risuonate nella cava tindaritana alcune delle colonne sonore più note firmate da Hans Zimmer, da Il Gladiatore a Inception, passando per Pirati dei Caraibi, Interstellar e Il Re Leone. Un repertorio che ha accompagnato il pubblico in un percorso musicale tra alcune delle produzioni cinematografiche più conosciute degli ultimi decenni. A dirigere la formazione è stato il maestro Giuseppe Romeo, alla guida dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania. Alla componente orchestrale si è aggiunto il contributo del Coro Lirico Siciliano, chiamato a sottolineare i passaggi più solenni dello spettacolo, insieme alla voce del soprano Leonora Ilieva, protagonista di un’interpretazione che ha riscosso il consenso della platea.

Il successo registrato a Tindari si inserisce nella programmazione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, la rassegna che sta attraversando la Sicilia con un fitto calendario di appuntamenti e che proseguirà fino a settembre, portando musica e spettacoli all’interno di alcuni dei principali siti storici e archeologici dell’isola. Per quanto riguarda la grande musica sinfonica da film, l’ultimo appuntamento con l’Omaggio a Hans Zimmer è in programma il 18 agosto al Teatro Antico di Taormina, dove la produzione tornerà in scena nella cornice del celebre teatro siciliano.

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