Tifo, beneficenza e “Catanzaresità”: a Sellia Marina una festa speciale nel nome di Palanca

Una giornata interamente giallorossa per celebrare il compleanno di Massimo Palanca e vivere insieme l’esordio stagionale del Catanzaro nel campionato di Serie B 2026/27. Venerdì 21 agosto torna il tradizionale appuntamento organizzato dal Piper di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, che quest’anno avrà un significato particolare: la festa sarà dedicata a una delle più grandi leggende della storia sportiva cittadina, proprio nel giorno del suo compleanno. “Quest’anno abbiamo deciso di dedicare la giornata giallorossa del Piper al nostro idolo, Massimo Palanca, che proprio il 21 agosto festeggerà il compleanno”, annuncia l’organizzatore Paolo Vaccaro. La serata sarà quindi contemporaneamente l’occasione per seguire la prima partita di campionato delle Aquile, impegnate in trasferta contro il Vicenza, e per rendere omaggio a O’Rey.

Come nelle precedenti edizioni, il programma sarà articolato in diversi momenti e prenderà il via alle ore 17:00. Tra le novità ci sarà la presentazione di un inedito gusto di gelato dedicato a Massimo Palanca, ideato e realizzato per l’occasione da Paolo Vaccaro come tributo al “baffo” più celebre e amato dal popolo catanzarese. Il pomeriggio proseguirà all’insegna dell’aggregazione e del senso di appartenenza ai colori giallorossi. Saranno presenti i vari club intitolati a Massimo Palanca, e non solo, che offriranno ai tifosi la possibilità di effettuare il tesseramento direttamente sul posto. A completare l’iniziativa ci sarà un’ampia area espositiva dedicata a gadget e merchandising estivo per la nuova stagione sportiva.

Dalle ore 20:30 l’attenzione si sposterà sul calcio giocato. Un menù rigorosamente a tema giallorosso accompagnerà i presenti durante la visione di Vicenza-Catanzaro, prima attesissima sfida del campionato di Serie B 2026/27. Il momento culminante della serata arriverà al termine della partita con la partecipazione dell’ospite d’onore, Massimo Palanca. Il Re dirigerà personalmente un’asta benefica durante la quale saranno battute maglie e cimeli storici del Catanzaro da lui autografati. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza, affiancando così alla passione sportiva anche una finalità solidale. “La mia speranza – conclude Vaccaro – è vedere il settore ospiti di Vicenza gremito fino all’inverosimile dai nostri tifosi. Ma aspettiamo chi non può esserci per trascorrere insieme una serata all’insegna dell’unione e della goliardia, ostentando la nostra ‘Catanzaresità’ con un occhio attento anche al sociale”.