Terremoto in provincia di Messina, scossa avvertita dalla popolazione: grande paura tra Patti e Barcellona Pozzo di Gotto

Una scossa di terremoto è stata avvertita nel Messinese nella mattinata di oggi, martedì 18 agosto. Il movimento tellurico è stato percepito dalla popolazione in diverse aree della provincia, richiamando immediatamente l’attenzione sull’attività sismica in corso in Sicilia. L’evento si è verificato poco prima delle 10:20 e, secondo le prime informazioni disponibili, è stato sufficientemente intenso da essere avvertito in maniera chiara in più località. I dati sono ancora in fase di elaborazione e la caratterizzazione definitiva del sisma sarà possibile soltanto con la pubblicazione dei parametri ufficiali da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Prime stime INGV: magnitudo tra 3.6 e 4.1

Le informazioni preliminari indicano per il terremoto in Sicilia una magnitudo stimata in un intervallo compreso tra 3.6 e 4.1. Si tratta, tuttavia, di una valutazione iniziale che potrà essere affinata attraverso l’analisi dei segnali registrati dalla rete sismica nazionale. Nelle fasi immediatamente successive a un terremoto, infatti, i parametri possono essere soggetti a successive revisioni prima della pubblicazione del dato definitivo. Per questo motivo saranno particolarmente importanti le prossime comunicazioni dell’INGV, dalle quali emergeranno la magnitudo esatta, la posizione dell’epicentro e la profondità ipocentrale della scossa.

Terremoto oggi in Sicilia, attesa per epicentro e profondità

L’attenzione è concentrata soprattutto sulla localizzazione dell’evento. Stabilire con precisione dove sia avvenuto il terremoto nel Messinese consentirà di comprendere meglio anche la distribuzione geografica delle segnalazioni provenienti dalla popolazione e la distanza della sorgente sismica dai principali centri abitati. La profondità rappresenta un altro parametro fondamentale per valutare le caratteristiche della scossa. A parità di magnitudo, infatti, eventi più superficiali possono essere percepiti in maniera più netta nelle aree prossime all’epicentro, mentre terremoti più profondi possono avere una diversa propagazione delle onde sismiche.

Scossa avvertita nel Messinese, monitoraggio in corso

Il terremoto di oggi in provincia di Messina torna quindi a richiamare l’attenzione sull’attività sismica di un territorio nel quale i movimenti della crosta terrestre vengono costantemente monitorati dalle reti strumentali. Al momento, le informazioni ufficialmente disponibili riguardano la chiara percezione della scossa nel Messinese e la prima forchetta di magnitudo, compresa tra 3.6 e 4.1. Non sono ancora disponibili nel pezzo originario ulteriori dettagli definitivi sulle caratteristiche dell’evento.

Attesi i dati ufficiali sul terremoto nel Messinese

Le prossime elaborazioni permetteranno di definire con maggiore precisione il quadro del terremoto in Sicilia e di comprendere l’effettiva intensità dell’evento. L’INGV fornirà i parametri ufficiali dopo l’analisi dei dati registrati dalle stazioni della rete sismica. La situazione resta dunque in aggiornamento, con particolare attenzione ai dati relativi a magnitudo, epicentro e profondità della scossa avvertita questa mattina nel territorio messinese.