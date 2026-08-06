Terre di Reggio Calabria, Gallo: “con Alberta Nesci una nuova stagione per il Consorzio”

Il plauso dell'assessore Gallo per la nomina di Alberta Nesci a nuovo presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria

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La scelta di affidare la guida del Consorzio Terre di Reggio Calabria ad Alberta Nesci premia un percorso imprenditoriale costruito con competenza, passione e capacità di innovare. È un segnale importante perché individua in una appassionata imprenditrice una figura capace di interpretare le nuove sfide del settore e di rappresentare al meglio le eccellenze vitivinicole reggine“. Così l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo commenta la nomina di Alberta Nesci a nuovo presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria.

Per l’assessore Gallo, il percorso di Nesci costituisce già oggi un esempio di qualità e visione, come dimostrato dal prestigioso Premio Betti conferitole in occasione di Vinitaly 2025, “riconoscimento che ne ha consacrato il valore professionale e il contributo alla crescita del vino calabrese”.

Auguro alla neo presidente i migliori auguri di buon lavoro – conclude l’Assessore Gallo – nella convinzione che il Consorzio Terre di Reggio Calabria, accanto alla Regione Calabria, possa svolgere un ruolo sempre più strategico nello sviluppo del territorio”.

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