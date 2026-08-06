Terre di Reggio Calabria, Gallo: “con Alberta Nesci una nuova stagione per il Consorzio”

“La scelta di affidare la guida del Consorzio Terre di Reggio Calabria ad Alberta Nesci premia un percorso imprenditoriale costruito con competenza, passione e capacità di innovare. È un segnale importante perché individua in una appassionata imprenditrice una figura capace di interpretare le nuove sfide del settore e di rappresentare al meglio le eccellenze vitivinicole reggine“. Così l’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo commenta la nomina di Alberta Nesci a nuovo presidente del Consorzio Terre di Reggio Calabria.

Per l’assessore Gallo, il percorso di Nesci costituisce già oggi un esempio di qualità e visione, come dimostrato dal prestigioso Premio Betti conferitole in occasione di Vinitaly 2025, “riconoscimento che ne ha consacrato il valore professionale e il contributo alla crescita del vino calabrese”.

“Auguro alla neo presidente i migliori auguri di buon lavoro – conclude l’Assessore Gallo – nella convinzione che il Consorzio Terre di Reggio Calabria, accanto alla Regione Calabria, possa svolgere un ruolo sempre più strategico nello sviluppo del territorio”.