Terrasini, cucciolo di delfino in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera

I militari della capitaneria di Porto di Terrasini hanno soccorso un cucciolo di delfino in difficoltà nei pressi della spiaggia Magaggiari. All’intervento ha preso parte uno specialista nel salvataggio acquatico e soccorritore marittimo qualificato per le operazioni subacquee, in forza al comando di Terrasini. Il sub è riuscito a rintracciare l’animale impaurito e recuperarlo. Il delfino è stato portato a bordo della motovedetta e visitato. L’ispezione da parte del veterinario ha confermato l’assenza di lesioni o di corpi estranei idonei a comprometterne la respirazione o la nutrizione. Il cetaceo è stato rilasciato al largo di Capo Rama in un’area di transito abituale per i branchi, dove il cucciolo ha potuto riprendere la navigazione nel suo habitat.