Terrasini, biker precipita in un canalone sul Monte Palmeto: spettacolare soccorso con l’elicottero dell’Aeronautica

Nel primo pomeriggio di oggi, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per soccorrere un biker di 45 anni, caduto in un ripido canalone sul Monte Palmeto, nel territorio di Terrasini (Palermo). L’uomo, che aveva riportato un trauma alla testa, si trovava in stato confusionale in una zona particolarmente impervia. A seguito della richiesta di intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, la sala operativa del Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale a bordo di un elicottero HH-139B.

Raggiunta l’area di intervento, l’elicottero ha imbarcato tramite verricello due Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, presenti su una strada prossima alla zona di operazioni. Dopo aver individuato l’infortunato, l’equipaggio, con una manovra di avvicinamento all’interno della gola, ha calato tramite verricello l’aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e i due tecnici del Soccorso Alpino. Dopo la valutazione delle condizioni dell’uomo, il paziente è stato recuperato e imbarcato sull’HH-139B. L’elicottero si è quindi diretto all’Ospedale Civico di Palermo, dove il paziente è stato affidato alle cure mediche.

Dopo aver riaccompagnato i tecnici del Soccorso Alpino al punto di prelievo, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza per la ricerca e il soccorso nazionale. La missione si è conclusa dopo circa un’ora e mezza di volo. L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali.

Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR di Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma).