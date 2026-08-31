Tennis universitario, il CRUC UniCal è Campione d’Italia ANCIU 2026: storico en plein a Rende

Si è conclusa nel segno del CRUC UniCal Cosenza la 39ª edizione dei Campionati Nazionali di Tennis ANCIU, la manifestazione riservata ai dipendenti universitari che ha riunito a Rende oltre 100 partecipanti provenienti da 12 università italiane. I padroni di casa hanno ottenuto uno storico risultato, conquistando il titolo di Campione d’Italia in tutte le categorie previste dal torneo.

Il successo sportivo è stato completato dalle vittorie nella Coppa dei Campioni e nella Coppa Athenaeum, il riconoscimento assegnato all’ateneo capace di ottenere il miglior risultato complessivo attraverso i punteggi maturati nei diversi tabelloni. Un autentico en plein che ha permesso all’Università della Calabria di laurearsi Ateneo Campione d’Italia ANCIU 2026.

Oltre 100 partecipanti ai Campionati Nazionali di Tennis ANCIU

I XXXIX Campionati Nazionali di Tennis ANCIU sono stati organizzati dal Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria e dall’Università della Calabria. Le gare si sono disputate sui campi del CUS UniCal e del Chiappetta Sport Village, trasformando Rende nel punto di riferimento nazionale del tennis universitario per dipendenti.

La manifestazione si è conclusa con la cena di fine Campionati al Poli Bistrot UniCal. Alla serata hanno partecipato il Rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, il presidente nazionale ANCIU Giuseppe La Sala, la presidente della Commissione Nazionale ANCIU Cultura e Turismo Lisa Boggiani, il direttore generale vicario e responsabile della Direzione Risorse Umane dell’UniCal Roberto Elmo e il presidente del CRUC Alessandro Sole.

Presenti anche rappresentanti, responsabili e atleti di tutti i Circoli universitari coinvolti. La cerimonia ha suggellato un’edizione contraddistinta da un’elevata partecipazione e dal clima di amicizia, aggregazione e condivisione che caratterizza le manifestazioni nazionali dell’ANCIU.

Il Rettore Greco: “Orgoglio per la nostra Università”

Durante la premiazione, il Rettore Gianluigi Greco ha sottolineato il valore sportivo e sociale dell’evento: “è motivo di orgoglio per la nostra Università aver ospitato una manifestazione di tale portata. Questi campionati rappresentano l’essenza dello sport universitario: non solo competizione e sano agonismo, ma soprattutto un ponte per costruire legami e amicizie tra gli atenei di tutta Italia. Oltre a congratularmi con il CRUC UniCal per lo straordinario e storico risultato sportivo, voglio ringraziare di cuore tutti i partecipanti, arrivati da ogni parte del Paese, per aver portato qui in Calabria un’energia contagiosa e un meraviglioso spirito di condivisione”.

CRUC UniCal campione negli Assoluti Maschili

Il CRUC UniCal Cosenza ha conquistato il titolo italiano in tutte e quattro le categorie in programma. Negli Assoluti Maschili, il primo posto è andato al CRUC UniCal Cosenza 1, composto da Rocco Amato, Alessandro Cozza, Francesco Perri, Emilio Salerno e Andrea Viceconte.

Alle loro spalle si è classificato il CRUC UniCal Cosenza 2, formato da Francesco Castaldo, Marco Cozza, Giuseppe Ficarra e Francesco Salatino, mentre il terzo posto è stato conquistato dal CUBO Bologna. La finale tra le due formazioni calabresi ha rappresentato un risultato senza precedenti: mai due squadre dello stesso ateneo erano riuscite a raggiungere insieme l’ultimo atto della competizione.

Titolo italiano anche negli Assoluti Femminili

Il dominio cosentino è proseguito negli Assoluti Femminili, dove il CRUC UniCal ha conquistato un altro titolo nazionale con la squadra composta da Alberta Aiello, Liliana Martirano, Maria Gabriella Sapia e Assunta Venneri.

La formazione dell’Università della Calabria ha preceduto il CUBO Bologna e la squadra congiunta formata dal Circolo San Martino Perugia e dal CRUS Sassari, confermando la qualità e la profondità del movimento tennistico dell’ateneo calabrese.

CRUC UniCal sul gradino più alto anche negli Over 50

Il terzo titolo di Campione d’Italia ANCIU è arrivato nella categoria Over 50. Il CRUC UniCal Cosenza 1, formato da Stefano Aiello, Marco Papagno, Giuseppe Pellegrino e Alessandro Sole, ha chiuso la competizione davanti al Circolo San Martino Perugia e al CUBO Bologna.

La seconda formazione cosentina, composta da Gianluca Aloi, Nicola Frega, Giuseppe Guido, Paolo Mauro e Maurizio Ponte, ha invece concluso il torneo al settimo posto.

Vittoria negli Over 60 e quarto posto per la seconda squadra

Il CRUC UniCal ha completato il poker di successi nella categoria Over 60. Il primo posto è stato conquistato dal CRUC UniCal Cosenza 1, rappresentato da Massimo Fragola, Nicola Leone, Antonio Mangione e Vincenzo Pezzi.

La squadra calabrese ha preceduto la formazione congiunta Circolo San Martino Perugia, CRUS Sassari e CRDU Pisa e l’ADDUC Catania. Ai piedi del podio il CRUC UniCal Cosenza 2, composto da Lorenzo Caputi, Gianfranco Nardi, Nicodemo Passalacqua e Giuseppe Rocchetto, che ha terminato la competizione al quarto posto.

Coppa dei Campioni ai fratelli Alberta e Stefano Aiello

Nei giorni precedenti alle finali, il CRUC UniCal aveva conquistato anche la Coppa dei Campioni. Il successo è arrivato grazie alla vittoria nel doppio misto dei fratelli Alberta e Stefano Aiello, che hanno superato la rappresentativa del Circolo San Martino Perugia.

A coronare il percorso sui campi è stata l’assegnazione della Coppa Athenaeum, il trofeo più importante della manifestazione perché determinato dalla somma dei risultati ottenuti nei diversi tabelloni. Il riconoscimento è stato assegnato al CRUC UniCal Cosenza, proclamato ufficialmente Ateneo Campione d’Italia ANCIU 2026.

La cerimonia di premiazione e il ricordo di Ciro Picardi

Durante la serata conclusiva sono stati consegnati i trofei e i riconoscimenti ai protagonisti della manifestazione. Targhe di ringraziamento sono state donate all’ANCIU, rappresentata dai vertici Giuseppe La Sala e Lisa Boggiani, e alla Commissione Nazionale Tennis ANCIU, composta da Giuseppe Pellegrino, Maria Teresa Spano, Agatino Pignataro e Andrea Borella.

Un riconoscimento è stato consegnato anche al giudice di gara Francesco Giordano e al Chiappetta Sport Village, rappresentato da Elena Turco, per la preziosa ospitalità offerta durante i Campionati.

Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato a Ciro Picardi, storico capitano di tennis del CRUC. La targa commemorativa è stata consegnata dal Rettore alla figlia.

Blind Tennis, inclusione e futuro della manifestazione

I Campionati Nazionali di Rende non hanno rappresentato soltanto un’occasione di competizione. Nel corso dell’evento si sono susseguiti momenti di incontro e socialità tra dipendenti provenienti dagli atenei di tutta Italia.

La manifestazione ha ospitato anche una dimostrazione di Blind Tennis, promuovendo concretamente lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. La riunione dei responsabili dei Circoli universitari ha inoltre consentito di avviare il confronto sul futuro del torneo. Tra le ipotesi per ospitare l’edizione del 2027 figura Bologna.

Si chiude così un’edizione storica per l’Università della Calabria, capace di conquistare tutti i principali trofei disponibili. Accanto ai risultati sportivi, il bilancio lascia in eredità il valore delle relazioni costruite e delle giornate di sport, amicizia e condivisione vissute da colleghe e colleghi provenienti da tutta Italia.