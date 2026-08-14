Teatro Cilea, Polis Cultura svela 4 eventi per l’inverno 2027: da Topo Gigio a Lorella Cuccarini fino al musical su Umberto Tozzi

La Polis Cultura guarda già al 2027 e, mentre è ancora in corso la sua 41ª stagione estiva, annuncia una prima serie di appuntamenti destinati al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Dopo l’ultimo evento estivo in programma il 22 agosto con “L’Avaro” di Molière, l’attenzione si sposta sulla prossima stagione invernale, che si preannuncia particolarmente ricca. Le prime anticipazioni riguardano quattro grandi produzioni le cui tournée toccheranno alcuni dei principali teatri italiani e che la Polis Cultura è riuscita a inserire anche nel cartellone reggino grazie alla propria esperienza e ai rapporti costruiti negli anni con i maggiori produttori del settore.

Il primo appuntamento è fissato per 3 gennaio 2027 con uno dei personaggi televisivi più amati di sempre, Topo Gigio. Lo spettacolo propone un racconto in cui immaginazione e teatro si fondono, trasformando la vita in magia e celebrando il potere dell’amore, della tenerezza e della creatività che hanno reso Gigio un’icona conosciuta in tutto il mondo. Il musical è tratto dal libro “The Heart of Gigio”, scritto da Morris Doves, una fiaba dal sapore italiano che intreccia fantasia e realtà e racconta la storia di Topo Gigio. Per la prima volta il celebre personaggio prende vita sul palco in una produzione pensata per tutta la famiglia, capace di raccontare la nascita di un mito attraverso uno sguardo poetico, divertente e profondamente umano. La regia è affidata a Maurizio Colombi, già autore e regista di grandi successi come “Peter Pan – Il Musical” e “Rapunzel”.

Il 13 gennaio l’omaggio a Grazia Deledda con Mvula Sungani

Il 13 gennaio il Cilea cambierà completamente atmosfera con un progetto dedicato alla grande scrittrice Grazia Deledda. Lo spettacolo, intitolato “Deledda – Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa”, nasce da un’idea del coreografo Mvula Sungani e intreccia danza, musica e parole per raccontare una delle figure più iconiche dell’universo femminile italiano. Sungani presenta così il progetto: “Questo spettacolo è nato per Vanna e Lucia, mia madre e mia nonna, due donne sarde che, come Oli e la stessa Deledda, hanno saputo resistere al proprio tempo, difendere la propria libertà e trasformare il dolore in forza”.

Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, assegnato per il 1926, di cui ricorre il centenario, fu anche la prima donna candidata al Parlamento italiano nel 1909, in un’epoca in cui il suffragio politico era ancora riservato agli uomini. Al centro dello spettacolo c’è “Cenere”, il romanzo della Deledda diventato film nel 1916 con l’unica apparizione cinematografica di Eleonora Duse.

I danzatori della Mvula Sungani Physical Dance agiranno come proiezioni viventi della memoria, traducendo attraverso il corpo i sentimenti e i conflitti dei protagonisti. La musica dal vivo e la voce amplificheranno la dimensione emotiva, costruendo un percorso onirico capace di accompagnare il pubblico in una riflessione profonda.

“Aggiungi un posto a tavola” torna al Cilea dal 19 al 21 febbraio

Dal 19 al 21 febbraio tornerà invece una delle commedie musicali che hanno fatto la storia del teatro italiano: “Aggiungi un posto a tavola” di Garinei e Giovannini, con le musiche di Armando Trovajoli. Dopo cinque stagioni di grande successo e dopo il debutto al Teatro Brancaccio di Roma nel novembre 2024 per il cinquantesimo anniversario, lo spettacolo partirà nella prossima stagione con un nuovo tour e un cast rinnovato. La messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli. Nel ruolo di Don Silvestro ci sarà Giovanni Scifoni, mentre Lorella Cuccarini sarà special guest nel ruolo di Consolazione.

La stessa Cuccarini ha raccontato così il suo rapporto con lo spettacolo: “Un altro sogno che si avvera; Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli. mi impegnerò per non essere da meno.”

“La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore. Nel ruolo del Sindaco ci sarà Marco Simeoli, mentre Sofia Panizzi interpreterà Clementina e Francesco Zaccaro sarà Toto. Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia. A completare il cast artistico ci saranno inoltre 14 performer.

Dal 5 al 7 marzo arriva “Gloria”, il musical sulle canzoni di Umberto Tozzi

L’ultima grande anticipazione riguarda il primo spettacolo teatrale dedicato al repertorio musicale di Umberto Tozzi, ispirato al successo mondiale “Gloria”. Il musical arriverà al Teatro Cilea con tre repliche dal 5 al 7 marzo e avrà una durata di circa due ore. La storia ruota attorno a Gloria, personaggio descritto come un’esplosione di energia pop, sempre pronta a trasformare ogni momento in uno spettacolo. Il suo sogno è vivere senza limiti, seguendo il ritmo del cuore e della musica. A firmare la direzione musicale del progetto sarà lo stesso Umberto Tozzi.

Dopo oltre 1.000 candidature per la scelta della protagonista, il ruolo di Gloria è stato affidato a Valeria Mancini, 24enne originaria di Foligno, in provincia di Perugia. La giovane interprete ha dichiarato: “Essere stata scelta per questo ruolo è per me un grandissimo onore e anche una responsabilità che mi spinge a dare il meglio di me”. Anche Umberto Tozzi ha commentato la scelta: “Di Valeria mi ha colpito subito l’autenticità, la personalità e la presenza scenica, oltre alla sua vocalità”.

Questi quattro appuntamenti rappresentano soltanto una prima anticipazione della stagione invernale 2027 della Polis Cultura al Teatro Cilea. Il cartellone completo sarà presentato prossimamente, mentre dalla prossima settimana sarà aperta la vendita dei biglietti, anche online sul sito di Catonateatro, con tutte le informazioni utili per partecipare ai primi spettacoli annunciati.