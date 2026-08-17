Team Volley Messina, colpo Caravello: l’esperto opposto torna in Serie C

La Team Volley Messina piazza un altro innesto di grande esperienza in vista della stagione 2026/2027. È ormai definito il ritorno in Serie C di Giuseppe Caravello, opposto classe 1982 con una lunga carriera alle spalle e numerose esperienze anche nei campionati nazionali. Per Caravello si tratta di un ritorno in una realtà che conosce molto bene: due anni fa aveva infatti vestito i colori della Team Volley Messina ricoprendo contemporaneamente il ruolo di tecnico e giocatore, prima del trasferimento al Milazzo nella passata stagione. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore colpo di mercato per la società messinese, che inserisce nel proprio organico un atleta capace di mettere a disposizione esperienza, conoscenza della categoria e un percorso costruito in diversi contesti della pallavolo siciliana e nazionale.

Caravello è cresciuto nei settori giovanili mamertini, completando tutta la trafila nelle varie rappresentative territoriali e regionali. A soli 17 anni aveva già fatto il proprio esordio in Serie B con Milazzo, dando così il via a una carriera che successivamente lo avrebbe portato anche fuori provincia. Tra le tappe del suo percorso figura Catania, dove ha avuto modo di confrontarsi con la Serie B2, quindi le esperienze in B2 e B1 con i Diavoli Rossi di Nicosia e successivamente con Brolo. Nel corso della carriera sono arrivati anche due importanti ritorni a Messina: il primo culminato con la promozione dalla B2 alla B1 nel 2011, il secondo nel 2014 con la Pallavolo Messina in B1.

Il curriculum dell’opposto è arricchito da numerose promozioni dalla Serie C alla Serie B e da due salti di categoria dalla B2 alla B1, maturati in una fase storica della pallavolo caratterizzata da una diversa articolazione dei campionati rispetto a quella attuale.

Caravello: “la palestra Juvara e il Team Volley li sento come casa mia”

Alla base della scelta di tornare a Messina c’è soprattutto il rapporto costruito nel tempo con la società e con la città. Caravello ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a sposare nuovamente il progetto della Team Volley, sottolineando il peso avuto dalla fiducia ricevuta e dal legame personale con l’ambiente messinese. “Sentire la fiducia, la stima e la voglia di tutti mi hanno fatto scegliere di venire a Messina. Al di là della categoria ha contato tanto la società che più mi ha voluto. Sono contento di essere tornato a casa, nella città che negli anni più di tutte mi ha fatto sentire a casa. La palestra Juvara e il Team Volley li sento come casa mia. Già in passato Messina mi aveva accolto ragazzo e fatto diventare uomo, qui sono emerso prima da giocatore e poi da allenatore. Forza Team Volley”.

Per la Team Volley Messina si tratta dunque di un ritorno dal forte valore tecnico ma anche simbolico: Caravello ritrova un ambiente nel quale ha già vissuto una parte significativa della propria carriera, pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra nella nuova stagione di Serie C 2026/2027.