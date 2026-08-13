Team Scaletta, colpo Alessia Macrì per la Serie B femminile: “grande entusiasmo e voglia di rimettermi in gioco”

Il Team Scaletta ufficializza l’arrivo di Alessia Macrì, centrale che andrà a rinforzare l’organico a disposizione di mister Gianluca Piscardi in vista della prossima stagione nel campionato nazionale di Serie B femminile. Un innesto di esperienza e personalità per la formazione biancoblù, che aggiunge al proprio roster una giocatrice con un percorso già significativo nel panorama del futsal femminile e con diverse esperienze nei campionati nazionali. Cresciuta calcisticamente in Calabria, Macrì ha vissuto l’esordio in massima serie ad appena 14 anni con la Pro Reggina. Nel corso della sua carriera ha inoltre indossato le maglie di CUS Cosenza e Segato/Cormar in Serie A2, riuscendo in giovanissima età anche a entrare nel giro della Nazionale Italiana Under 17.

Nell’ultima stagione Macrì ha giocato con l’Arcudace Palmi, confermando le proprie qualità e la capacità di incidere anche nelle partite più importanti. Nella finale regionale contro il Lamezia Futsal ha realizzato la rete che ha riaperto l’incontro nella ripresa, mentre nel percorso con l’Arcudace si era già messa in evidenza nella fase nazionale firmando una doppietta nel successo contro la Givova Pagani. Centrale dotata di carattere, esperienza e buona capacità di lettura del gioco, Alessia Macrì rappresenta così un innesto importante per il nuovo Team Scaletta, che si prepara alla prossima stagione di Serie B femminile.

“Ho accolto la chiamata del Team Scaletta con grande entusiasmo e, soprattutto, con tanta voglia di rimettermi in gioco. Tornare nel secondo massimo campionato di futsal femminile è per me motivo di grande orgoglio, soprattutto dopo le esperienze maturate negli ultimi anni che sicuramente mi aiuteranno. Credo che ogni stagione sia una nuova sfida e che ci sia sempre qualcosa da imparare e da migliorare. Mi aspetto che sia intensa, competitiva e ricca di emozioni. Voglio dare il massimo, lavorando insieme alle compagne per crescere partita dopo partita”.