Taurianova, tutto pronto per la Festa dell’Unità: ci saranno anche Zingaretti, Irto e Falcomatà

Due giorni di confronto politico, sociale e culturale nel cuore di Taurianova, con un programma che mette insieme i temi del territorio e quelli del dibattito nazionale. Mercoledì 26 e giovedì 27 agosto 2026, Piazza Italia ospiterà la Festa dell’Unità organizzata dal Circolo del Partito Democratico “W. Schepis” di Taurianova, costruita attorno al filo conduttore “Piazza aperta, idee vive”. La scelta degli organizzatori è quella di tornare nello spazio pubblico per discutere dei problemi concreti del territorio e, contemporaneamente, del futuro politico del Paese. In una fase segnata dalle scelte del Governo Meloni e da un divario territoriale che, secondo il PD di Taurianova, continua ad ampliarsi, la Festa vuole mettere al centro una domanda politica: quale alternativa costruire e da dove farla partire.

La prima giornata, mercoledì 26 agosto, si aprirà alle 18.30 con la tavola tematica dei Giovani Democratici, dal titolo “Giovani e trasporti: da limite ad opportunità”, coordinata dai GD Taurianova. L’incontro sarà dedicato a uno dei temi più sentiti nei territori del Mezzogiorno, dove la qualità e la disponibilità dei collegamenti incidono direttamente sulle possibilità di studio, lavoro e mobilità delle nuove generazioni.

Alle 20.00 sarà invece la volta del dibattito “Una e indivisibile – Perché l’autonomia differenziata minaccia l’unità dell’Italia”. L’incontro sarà introdotto dal consigliere comunale PD Raffaele Loprete e moderato da Giuseppe Crisarà, vice segretario PD Taurianova. Interverranno Giuseppe Panetta, segretario PD dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Marino, professore di Politica Economica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Partito Democratico.

La posizione politica espressa dagli organizzatori è netta: per il Mezzogiorno, l’autonomia differenziata non viene considerata un’opportunità, ma un rischio concreto di rendere strutturali disuguaglianze già profonde. Il nodo indicato è quello dell’accesso ai servizi pubblici: se i diritti dipendono sempre di più dal territorio in cui si nasce, viene messo in discussione il principio secondo cui gli stessi diritti devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il Paese. La prima serata si concluderà alle 22.30 con la musica dal vivo dei Radio Radianti, cover band di Ligabue.

Donne, maternità e lavoro al centro della seconda giornata

Il programma proseguirà giovedì 27 agosto. Alle 18.30 si terrà la tavola tematica delle Donne Democratiche, intitolata “Tra maternità e lavoro: parità concrete” e coordinata da Nadia Scarfò, responsabile Donne Democratiche di Taurianova. Il confronto sarà dedicato alle difficoltà che ancora incidono sulle opportunità professionali delle donne e alla necessità di trasformare la parità formale in diritti concretamente esigibili, affrontando il rapporto tra maternità, occupazione, servizi e accesso alle opportunità.

Alle 20.30, in collaborazione con Accardi Libri Quotidiani, sarà presentato il romanzo “Dove canta il cuculo” di Gioacchino Criaco. Dopo i saluti del segretario del Circolo PD di Taurianova Enzo Borgese, l’incontro sarà introdotto da Caterina Accardi, titolare della Libreria Accardi. Interverrà il senatore del Partito Democratico Nicola Irto. A dialogare con l’autore sarà Assunta Morrone, dirigente scolastica e scrittrice, mentre il reading sarà affidato a Enza Arcuri del Gruppo Teatro Elastico.

Zingaretti chiude la Festa: “2027: l’alternativa è possibile”

Il momento politico conclusivo della Festa è fissato alle 21.30 di giovedì 27 agosto, con l’incontro “2027: l’alternativa è possibile”, che vedrà la partecipazione di Nicola Zingaretti. Il titolo dell’incontro sintetizza la prospettiva politica scelta dal Circolo PD di Taurianova. Il 2027 non viene considerato soltanto come una scadenza elettorale da attendere, ma come un appuntamento verso il quale costruire in anticipo un progetto politico riconoscibile e una presenza capace di tornare nei luoghi della vita quotidiana delle persone. Da Taurianova il Circolo “W. Schepis” intende contribuire a questo percorso non limitandosi alla contestazione delle scelte del Governo, ma proponendo un’idea diversa di Paese e, soprattutto, un’idea diversa di Sud: non più un territorio costretto a rincorrere, ma una componente decisiva di qualunque progetto nazionale di cambiamento.

Alle 22.30 la Festa si concluderà con la musica dal vivo degli Essentia. Con “Piazza aperta, idee vive”, il Circolo “W. Schepis” punta a rilanciare una politica più visibile e aperta al confronto pubblico, mantenendo chiaro il proprio obiettivo: costruire un’alternativa alla destra partendo dai territori. L’appuntamento è dunque per mercoledì 26 e giovedì 27 agosto in Piazza Italia a Taurianova, tra tavole tematiche, dibattiti politici, presentazioni culturali e musica dal vivo.