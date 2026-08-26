Taurianova, prima nazionale per “Suggestioni Sociologiche” di Antonio Marziale: appuntamento il 4 settembre

Comprendere le trasformazioni della società contemporanea, in un’epoca segnata dalla connessione continua, dalla solitudine e da profondi cambiamenti sociali, diventa sempre più una necessità per leggere il presente e affrontarne le complessità. È in questo scenario che si inserisce la prima nazionale di Suggestioni Sociologiche, il nuovo volume di Antonio Marziale, presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori e già Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 settembre 2026 alle ore 18.30, nella suggestiva cornice del Giardino Antica Traccia di Taurianova. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti di punta della rassegna letteraria “Vento d’Estate – Tre incontri d’autore sotto un cielo di emozioni”, curata dall’Associazione Arte e Cultura Culturalmente.

Il volume, pubblicato da Laruffa Editore nella Collana di Sociologia, nasce dal percorso scientifico dell’autore, docente di discipline sociologiche presso gli atenei “Dante Alighieri” e “Mediterranea” di Reggio Calabria. Marziale sceglie però di allontanarsi dalle formule più tradizionali della saggistica, proponendo una narrazione diretta e incalzante costruita attraverso il ritmo dell’autointervista. Il metodo nasce dai quesiti più provocatori e concreti rivolti dagli studenti durante le lezioni e trasforma il confronto in uno strumento per interrogarsi sui cambiamenti della società. Il risultato è un percorso che punta a coinvolgere il lettore e a condurlo senza filtri dentro le contraddizioni e le incertezze della modernità.

I cinque grandi nodi della modernità

Suggestioni Sociologiche affronta cinque grandi temi attraverso i quali leggere il presente: L’immaginazione sociologica di Wright Mills, la Modernità liquida, la Modernità in polvere, i Non-luoghi e il Villaggio globale. Sono concetti e prospettive che diventano altrettante chiavi di interpretazione per comprendere una realtà sociale sempre più complessa, mutevole e difficile da decifrare. Il volume viene così presentato come una guida alla “disobbedienza cognitiva” e, allo stesso tempo, come un manuale di sopravvivenza emotiva e culturale. L’obiettivo è aiutare il lettore a guardare oltre la superficie del quotidiano e a sviluppare strumenti per interpretare le trasformazioni che attraversano la società.

L’appuntamento di Taurianova non sarà una semplice presentazione formale del libro, ma un momento di ascolto e confronto aperto al pubblico. A rendere ancora più particolare la serata saranno gli intermezzi musicali dal vivo del maestro Raffaele Foti, che accompagneranno il percorso dedicato al volume. A introdurre l’incontro sarà Maria Fedele, responsabile eventi culturali dell’Associazione Culturalmente e presidente della Commissione Cultura ANCI Calabria. Il confronto sarà condotto dallo scrittore Vincenzo Furfaro, mentre interverrà anche l’editore Roberto Laruffa. La serata si concluderà con i saluti istituzionali.

La prima nazionale di Suggestioni Sociologiche gode del patrocinio della Biblioteca Comunale “Antonio Renda”, del Comune di Taurianova, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. L’iniziativa si svolge inoltre sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL). La serata potrà contare anche sulla media partnership di Radio Eco Sud e Approdo TV, mentre la grafica dell’evento è stata curata da Domenico Albanese. L’appuntamento è pensato per tutti coloro che desiderano approfondire i cambiamenti della società contemporanea attraverso la sociologia e il confronto diretto. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.