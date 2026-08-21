Taurianova, “Musica Sottolio” compie 20 anni: gli Zu in concerto nell’unica data calabrese del tour

Vent’anni di musica indipendente, ricerca e sperimentazione, mantenendo intatta un’identità costruita fuori dalle logiche più commerciali del mercato. È il traguardo raggiunto da “Musica Sottolio”, il festival promosso dall’Associazione Multiculturale Mammalucco, che sabato 22 agosto celebrerà la sua ventesima edizione all’ex Mercato del Pesce di Taurianova. Per l’anniversario è stato scelto un nome che sintetizza bene lo spirito della manifestazione: gli Zu, formazione romana il cui percorso si muove tra jazzcore, noise, math rock e improvvisazione. Una storia musicale che negli anni ha portato il gruppo sui palchi di numerosi Paesi, costruendo una dimensione internazionale ben oltre i confini dell’underground italiano. Quella di Taurianova sarà inoltre l’unica data calabrese del loro tour.

La ventesima edizione diventa anche l’occasione per fare il punto su un percorso iniziato due decenni fa dalla volontà di un gruppo di giovani di creare in Calabria uno spazio dedicato alla musica indipendente, alla contaminazione dei linguaggi e alla sperimentazione. Un progetto nato lontano dai grandi circuiti della musica dal vivo e cresciuto nel tempo senza rinunciare alla propria autonomia. “La cosa di cui siamo più orgogliosi – sottolinea Filippo Andreacchio, presidente dell’Associazione Multiculturale Mammalucco – non è soltanto essere arrivati a vent’anni. È esserci arrivati senza aver dovuto cambiare natura. Il mondo della musica è profondamente cambiato: oggi ci sono gli algoritmi, i social, le classifiche costruite sulla velocità e sulla quantità degli ascolti. Noi continuiamo a credere che un festival debba anche avere il coraggio di far ascoltare qualcosa che il pubblico non sta ancora cercando”.

Nel corso delle diverse edizioni, sul palco di “Musica Sottolio” sono passati artisti e formazioni come Uzeda, Fuzz Orchestra, Marta sui Tubi, Paolo Benvegnù, Dario Brunori e Patrizio Fariselli, insieme a numerosi altri protagonisti della scena indipendente italiana. Una storia costruita privilegiando la ricerca artistica rispetto alla scelta commerciale e proponendo linguaggi musicali spesso difficili da intercettare nei circuiti più esposti.

Gli Zu per raccontare passato e futuro del festival

La scelta degli Zu per il ventesimo anniversario nasce proprio dalla volontà di riaffermare questa identità. “Per la ventesima edizione volevamo fare una scelta che raccontasse chi siamo stati e, soprattutto, chi vogliamo continuare a essere – spiega Michele Alessi, direttore artistico di “Musica Sottolio” -. Gli Zu rappresentano una precisa idea di musica, quella che ricerca, sperimenta e non ha bisogno di adeguarsi a un modello per essere riconosciuta. In questi vent’anni abbiamo cercato di costruire a Taurianova uno spazio nel quale potessero arrivare musiche e artisti che difficilmente avrebbero trovato spazio nei circuiti tradizionali. Lo abbiamo fatto con le nostre forze, attraverso l’autofinanziamento e il lavoro volontario. Non sempre è stato semplice, ma proprio questa difficoltà ha reso ancora più importante continuare”.

Il festival ha infatti costruito la propria identità sulla possibilità di proporre al pubblico esperienze differenti, mantenendo come punto fermo l’indipendenza delle scelte e un modello organizzativo fondato anche sull’autofinanziamento e sul volontariato.

Il concerto sul palco dedicato a Salvatore Muratore

Il concerto degli Zu si terrà sul palco Salvatore Muratore, intitolato a un volontario dell’associazione che, dopo la sua scomparsa, continua idealmente ad accompagnare il percorso del festival. Un elemento che lega la celebrazione dei vent’anni non soltanto alla musica, ma anche alla memoria della comunità che negli anni ha costruito e sostenuto la manifestazione.

Per l’Associazione Multiculturale Mammalucco, però, il ventesimo anniversario non deve trasformarsi in una conclusione. “Vent’anni sono un punto importante, ma non vogliamo trasformarlo in un punto d’arrivo – conclude il presidente dell’associazione -. Festeggiare significa soprattutto guardare a quello che verrà. Se continueremo a poter offrire a Taurianova musica che sorprende, che mette in discussione e che apre nuove strade, allora Musica Sottolio avrà ancora un motivo per esistere”.

L’appuntamento è dunque per sabato 22 agosto all’ex Mercato del Pesce di Taurianova, dove gli Zu saranno protagonisti della serata che celebrerà i primi vent’anni di “Musica Sottolio” e di quella che gli organizzatori definiscono, nello spirito ironico che accompagna da sempre il festival, “untuosità garantita”.