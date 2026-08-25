Taurianova, maxi controllo dei Carabinieri: 23 denunce e sequestri durante l’operazione sul territorio

Un controllo straordinario capillare, sviluppato nei centri cittadini e nelle aree periferiche dell’intera area di competenza, per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità. È il bilancio dell’intensa attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, che hanno intensificato i servizi sul territorio attraverso numerosi posti di controllo e verifiche mirate. Nel corso dell’operazione, i militari hanno complessivamente deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 23 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di reati che spaziano dalle violazioni in materia di circolazione stradale ai reati contro la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia e la sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza sulle strade. Otto persone sono state denunciate dopo essere state sorprese alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, mentre un ulteriore automobilista è stato deferito per guida senza patente, con recidiva nel biennio. Nel medesimo contesto, un’altra persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità durante un controllo.

I controlli hanno interessato anche il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza pubblica. Quattro persone sono state denunciate per detenzione abusiva di armi od oggetti atti ad offendere, mentre altre due sono state deferite per l’inosservanza di provvedimenti imposti dall’Autorità. L’attività investigativa e documentale ha inoltre consentito di accertare diverse condotte fraudolente e falsificazioni. Due persone sono state denunciate per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale, cinque per falso materiale commesso da privato e una per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

Parallelamente ai deferimenti penali, i Carabinieri hanno adottato numerosi provvedimenti amministrativi. Quattro carte d’identità, risultate palesemente manomesse, sono state sequestrate; sette patenti di guida sono state ritirate e due veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Nel complesso sono state inoltre contestate violazioni per un importo totale di circa 1700 euro.

L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e nella prevenzione dei fenomeni di illegalità, attraverso una presenza capillare e controlli mirati a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle comunità del comprensorio taurianovese. Le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, in ossequio al principio di non colpevolezza.