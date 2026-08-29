Taurianova, il “funerale da vivo” di Spirlì tra ironia e stoccate politiche | INTERVISTA

In un evento svoltosi a Taurianova, l’ex presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha messo in scena uno spettacolo ironico intitolato il suo “Funerale da vivo“. Attraverso la satira sociale e politica, Spirlì ha trasformato la propria battaglia contro la malattia in un messaggio di resilienza e vitalità, rifiutando l’etichetta di semplice cabarettista a favore di una narrazione teatrale più profonda. La serata, caratterizzata da improvvisazione e leggerezza, ha attirato una vasta partecipazione di pubblico, celebrando il valore del tempo e degli affetti.

L’amministrazione locale ha voluto omaggiare l’impegno di Spirlì con una targa di riconoscimento, sottolineando il suo legame con la comunità. Questo momento di condivisione ha offerto ai cittadini uno spazio per riflettere sulla vita con un sorriso costruttivo, nonostante le difficoltà personali del protagonista. Di seguito l’intervista a Nino Spirlì realizzata da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb.