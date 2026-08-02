Taurianova, il Console del Marocco al Concorso dei Madonnari: “L’arte è un ponte di pace”

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari, ha partecipato all’undicesima edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, prestigiosa manifestazione che ogni anno trasforma il centro cittadino in una straordinaria galleria d’arte a cielo aperto, richiamando artisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Alla cerimonia inaugurale erano presenti numerose autorità civili e istituzionali, tra cui il Sindaco di Taurianova, Domenico Romeo, il Sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi, Nino Spirlì, Commissario della Fondazione Regionale per i Greci di Calabria ed ex Presidente della Regione Calabria, e il Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria, Giacomo Crinò, a testimonianza dell’importanza culturale e istituzionale della manifestazione. Nel corso del suo intervento, il Console Naccari ha sottolineato come eventi culturali e religiosi di tale livello rappresentino autentici strumenti di dialogo e di pace tra i popoli.

“L’arte parla un linguaggio universale che unisce le persone al di là delle differenze. Manifestazioni come il Concorso Internazionale dei Madonnari custodiscono e valorizzano le radici spirituali del Mediterraneo, favorendo il rispetto reciproco, il dialogo tra le culture e la convivenza pacifica. La bellezza, la fede e la cultura possono diventare un ponte capace di avvicinare popoli e religioni diverse, contribuendo alla costruzione di una pace fondata sulla conoscenza e sulla fraternità”.

Il Console ha quindi rivolto un sincero ringraziamento al Presidente dell’Associazione “Amici del Palco”, Arch. Giacomo Carioti, all’Avv. Michele Ferraro, al Sindaco di Taurianova Domenico Romeo e all’Amministrazione comunale per l’eccellente organizzazione di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere, affermandosi come uno degli appuntamenti culturali e artistici più prestigiosi della Calabria e del Mezzogiorno. La partecipazione del Console del Regno del Marocco ha rappresentato un’ulteriore occasione per ribadire il ruolo della diplomazia culturale nel rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra il Marocco, la Calabria e l’intero Mediterraneo, nella convinzione che la cultura e l’arte costituiscano strumenti privilegiati per promuovere il dialogo, la solidarietà e la pace.