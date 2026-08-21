Taormina, trionfo al Teatro Antico: tre serate sold out per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra

“Un successo travolgente e monumentale segna il bilancio del grande trittico sinfonico promosso dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra nella maestosa e millenaria cornice del Teatro Antico di Taormina. Dal 18 al 20 agosto, la cavea taorminese ha registrato il tutto esaurito per ciascuno dei tre eventi in cartellone, accogliendo una moltitudine straordinaria di spettatori giunti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Questo risultato eccezionale consacra definitivamente la manifestazione quale punto di riferimento culturale e artistico di primissimo piano per l’intero Mezzogiorno“, c’è scritto in una nota.

Il percorso artistico si è aperto con la forza epica dell’omaggio ad Hans Zimmer

“Un’atmosfera di vibrante entusiasmo e profonda commozione ha unito migliaia di cuori in un unico, imponente abbraccio sonoro. Il percorso artistico si è aperto con la forza epica dell’omaggio ad Hans Zimmer, “Suoni da Oscar”, sublimata dall’impeccabile esecuzione dell’Orchestra del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania diretta dal Maestro Giuseppe Romeo e impreziosita dalla splendida voce del soprano solista Leonora Ilieva. La rassegna è poi proseguita nella solennità del “Tributo a Morricone”, un’esecuzione d’impatto maestoso che ha visto fondersi la precisione dell’Orchestra Sinfonica Brutia, la direzione del Maestro Francesco Perri, le interpretazioni dei solisti Maria Francesca Mazzara e Lorenzo Papasodero, e la grande maestria del Coro Lirico Siciliano guidato dal Maestro Francesco Costa. Il trittico si è infine concluso con la poesia ipnotica del “Tributo a Einaudi – Elementi di Luce”, che ha trasformato la pietra antica in un tempio di pura contemplazione grazie alla perfetta intesa tra l’Orchestra Residente del Festival e il Coro Lirico Siciliano, sempre sotto la direzione di Francesco Costa”, rimarca la nota.

Il cammino del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 prosegue senza sosta attraverso l’isola con una ricca programmazione

“Le continue acclamazioni e i lunghissimi applausi a scena aperta rappresentano la conferma di un progetto culturale di caratura internazionale che non si ferma qui“, evidenzia la nota. Il cammino del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2026 prosegue senza sosta attraverso l’isola con una ricca programmazione: “a partire dall’imminente doppio appuntamento con il Requiem di Mozart (il 21 agosto al Tempio di Hera di Selinunte e il 23 agosto al Teatro dell’Efebo di Agrigento), l’omaggio a Lucio Dalla con Pierdavide Carone il 22 agosto a Nicolosi e il Gala Lirico il 24 agosto a Tortorici. La rassegna vedrà poi l’atteso debutto a Mazara del Vallo con Love Morricone il 25 agosto e il Battiato Tribute il 28 agosto insieme a Mario Venuti e Rita Botto, passando per l’evocativo Cantico del Sole a Ragalna il 26 agosto, fino alle speciali tappe del tributo a Franco Battiato con Rita Botto il 27 agosto ad Agrigento e il 29 agosto nuovamente nella suggestiva cornice di Selinunte, per continuare a regalare al pubblico la grande musica sotto il cielo della Sicilia”.