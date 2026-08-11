Taormina, Nino D’Angelo al Teatro Antico per celebrare 50 anni di carriera

Nino D’Angelo arriva al Teatro Antico di Taormina mercoledì 12 agosto alle ore 21 con “I miei meravigliosi anni ’80… bis!”, il nuovo live con cui il cantautore napoletano celebra 50 anni di carriera. L’appuntamento è inserito nella programmazione della Fondazione Taormina Arte Sicilia e si annuncia come una delle tappe più significative del percorso celebrativo dell’artista. Lo spettacolo unirà musica, immagini e racconto per ripercorrere mezzo secolo di attività artistica. Dopo i successi registrati tra il 2025 e l’inizio del 2026, tra tour sold out e riconoscimenti cinematografici, D’Angelo torna dal vivo con un titolo che richiama direttamente il successo dello scorso anno e la richiesta del pubblico di rivederlo nei grandi spazi live.

Il ritorno sul palco arriva dopo un anno segnato anche dal doppio sold out in piazza del Plebiscito a Napoli e dal successo del film documentario “Nino. 18 giorni”, diretto dal figlio Toni D’Angelo e applaudito dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 e successivamente al cinema. “Nel 2026 festeggio 50 anni di carriera – racconta Nino D’Angelo – e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni. Era il 1976 quando uscì ‘A storia mia (‘O scippo), il mio primo disco. Oggi torno in mezzo al pubblico per celebrare questo percorso e condividere ancora una volta emozioni vere. Ci saranno novità nella scaletta rispetto all’ultimo tour estivo, ma di una cosa sono sicuro: le emozioni non mancheranno”.

Con il nuovo tour, il cantautore napoletano ripercorrerà i brani simbolo della sua carriera, partendo dagli anni ’80, recuperando anche alcuni testi degli anni ’90 e arrivando fino ai successi più recenti. Il concerto sarà costruito come un viaggio attraverso cinquant’anni di musica, intrecciando la tradizione della canzone napoletana con la dimensione più ampia della musica popolare italiana. “I miei meravigliosi anni ’80… bis!” sarà quindi uno spettacolo pensato non soltanto come concerto, ma anche come racconto autobiografico e artistico, capace di attraversare le diverse fasi della carriera di Nino D’Angelo attraverso immagini, ricordi e canzoni. I biglietti per l’appuntamento di Taormina sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei circuiti locali autorizzati.