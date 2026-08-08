Taormina, Nabucco incanta il Teatro Antico: sold out, standing ovation e l’Etna in eruzione sullo sfondo | FOTO

Una serata destinata a lasciare il segno nella stagione lirica siciliana. Ieri, 7 agosto, il Teatro Antico di Taormina ha ospitato la rappresentazione del Nabucco di Giuseppe Verdi, grande produzione firmata dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra, davanti a una cornice di pubblico da tutto esaurito. Ogni ordine di gradinata era gremito per un evento nato dalla collaborazione tra il Coro Lirico Siciliano e la Fondazione Taormina. A rendere ancora più spettacolare la serata è stata la presenza dell’Etna in eruzione: le colate laviche, visibili sullo sfondo del colonnato antico, hanno accompagnato la rappresentazione regalando al pubblico un quadro naturale di grande impatto visivo, nel quale il fuoco del vulcano si è intrecciato alla potenza drammatica della musica verdiana.

Sul podio il maestro Salvador Vázquez, alla guida dell’Orchestra Sinfonica del Festival e della Filarmonica di Catania. L’allestimento ha puntato su una visione artistica capace di dialogare con lo scenario millenario del Teatro Antico. La regia atemporale di Salvo Dolce è stata accompagnata dalle scenografie fluttuanti di Matteo Capobianco, dai costumi storici firmati da Sonia Cammarata, dal disegno luci di Gabriele Circo e dalle coreografie curate da Sarah Lanza ed eseguite dal Corpo di Ballo residente del Festival. Cuore della serata è stato il Coro Lirico Siciliano, preparato da Francesco Costa, protagonista di una intensa interpretazione del celebre “Va, pensiero”, uno dei momenti simbolicamente ed emotivamente più forti dell’intero dramma verdiano.

Il cast tra Nabucco, Abigaille e Zaccaria

Di alto profilo anche la compagnia di canto. Il baritono Badral Chuluumbaatar ha interpretato Nabucco, mentre il soprano Elena Mosuc ha affrontato il complesso ruolo di Abigaille. Khurelbaatar Oyunchimeg ha vestito i panni del profeta Zaccaria, affiancato da Matteo Mezzaro nel ruolo di Ismaele e da Anna Pennisi in quello di Fenena. Completavano il cast Pietro Di Paola nel ruolo di Abdallo e Xue Jia in quello di Anna, contribuendo alla riuscita complessiva della produzione e al forte riscontro ottenuto da parte del pubblico presente nella cavea.

Uno dei momenti più significativi della serata è arrivato grazie alla traduzione contemporanea in Lingua dei Segni Italiana (LIS). La partecipazione del pubblico sordo presente al Teatro Antico è stata particolarmente intensa: le mani aperte ondeggianti nell’aria, gesto di applauso della comunità sorda, hanno accompagnato alcuni dei passaggi più emozionanti sotto il cielo stellato di Taormina. L’iniziativa ha trasformato la rappresentazione in un’esperienza ancora più inclusiva, rendendo l’opera accessibile senza barriere e coinvolgendo in maniera diretta anche la comunità sorda presente nella cavea.

La serata si è conclusa tra acclamazioni, standing ovation e lunghi applausi dedicati ai protagonisti della produzione. Il Nabucco del Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha così salutato il pubblico di Taormina con una rappresentazione nella quale la musica di Verdi, la cornice del Teatro Antico e lo spettacolo naturale dell’Etna in eruzione si sono fusi in una notte particolarmente suggestiva.