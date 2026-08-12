Taormina, le allieve del Liceo Rechichi sul palco del Teatro Antico per “La Bella Addormentata”

Un’importante esperienza artistica e formativa sul prestigioso palcoscenico del Teatro Antico di Taormina per cinque allieve dell’indirizzo coreutico del Liceo “Rechichi”. Le studentesse hanno infatti partecipato allo spettacolo “La Bella Addormentata”, andato in scena lo scorso 4 agosto e prodotto dalla Compagnia Balletto di Sicilia con la direzione artistica di Pietro Gorgone. Protagoniste dell’esperienza sono state Ginevra Bellantoni, Greta Carbone, Lara Gullace, Daria Mazzù e Isabella Richichi, allieve dell’indirizzo coreutico dell’istituto diretto dalla dirigente scolastica Maria Antonella Timpano.

Per le giovani danzatrici si è trattato dell’opportunità di esibirsi in uno dei luoghi più prestigiosi e suggestivi della scena culturale siciliana, confrontandosi direttamente con una produzione professionale. La partecipazione delle studentesse è stata sostenuta anche dalla collaborazione con la professoressa Gabriella Cutrupi, già docente di tecniche della danza, che in occasione dello spettacolo ha ricoperto il ruolo di stage manager. Le allieve hanno inoltre perfezionato la propria preparazione studiando le coreografie sotto la guida del ballerino e coreografo Amilcar Gonzalez, guest star della serata insieme a Carlotta Canzano, affiancati dalla compagnia e dalla direzione di Pietro Gorgone.

Sul valore formativo dell’iniziativa è intervenuta la dirigente scolastica Maria Antonella Timpano, sottolineando l’importanza di esperienze capaci di mettere in relazione il percorso di studio con la dimensione professionale della danza. “L’esperienza sul prestigioso palcoscenico taorminese ha rappresentato per le studentesse un momento di crescita fondamentale, unendo il rigore dello studio accademico alla concreta pratica professionale al fianco di artisti di alto livello”.