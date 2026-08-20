Taormina celebra 50 anni di festival di teatro, al Teatro Antico lo show-evento della Fondazione Taormina Arte

Non una semplice cerimonia di premiazione, ma uno show-evento costruito per una sola notte. La sera di giovedì 3 settembre, al Teatro Antico di Taormina, grandi protagonisti della scena si ritroveranno sullo stesso palcoscenico per celebrare 50 anni di festival di teatro a Taormina e raccontarne, attraverso esperienze e linguaggi differenti, la contemporaneità. Nasce così il Premio Fondazione Taormina Arte per il Teatro, un riconoscimento che guarda in maniera trasversale alle diverse espressioni della scena e alle personalità che ne hanno interpretato e continuano a interpretarne l’evoluzione: dagli attori alla regia, dalla scenografia alla sperimentazione, fino all’innovazione e alle nuove generazioni.

Tra i primi nomi annunciati figurano Gabriele Lavia, Mariangela D’Abbraccio, Marcello Cesena, Ester Pantano, Marisa Laurito, Giampiero Solari, Giancarlo Zanetti, Elisabetta Pozzi, Vincenzo Pirrotta, Nicola Rubertelli e Manuel Agnelli. Percorsi e sensibilità differenti che compongono il racconto di un teatro capace di attraversare generazioni, forme espressive e territori artistici diversi.

A rendere lo show-evento del 3 settembre irripetibile sarà soprattutto ciò che ciascun protagonista sceglierà di portare sul palco

A rendere lo show-evento del 3 settembre irripetibile sarà soprattutto ciò che ciascun protagonista sceglierà di portare sul palco. Accanto ai momenti di talk, ogni premiato offrirà infatti al pubblico un proprio “dono”, un contributo scelto personalmente per quella sera. Interventi diversi che prenderanno forma al Teatro Antico, trasformando la consegna dei riconoscimenti in uno spettacolo costruito attraverso le voci e le scelte dei suoi protagonisti. Sul palcoscenico del Teatro Antico, Simona Celi – direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte Sicilia – accompagnerà il pubblico in un affascinante viaggio tra memoria e contemporaneità, esplorando le molteplici sfumature della scena artistica di oggi.

Il 2026 segna il cinquantesimo anniversario da quel 1976 in cui Rocco Familiari e il Living Theatre diedero inizio alla vocazione internazionale del Teatro a Taormina, facendolo diventare, nel tempo, uno dei luoghi simbolo in cui celebrare spettacoli di alto livello artistico. Un traguardo che oggi risuona inevitabilmente con il ricordo di Ninni Panzera, che con il suo instancabile impegno, ha contribuito a portare il grande teatro sul palcoscenico del Teatro Antico, ha reso il Festival multidisciplinare Taormina Arte un’eccellenza assoluta nel panorama siciliano e internazionale.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia sceglie così di celebrare una grande eredità culturale guardando al futuro, rimettendo al centro la qualità e l’identità di un festival che ha fatto la storia dello spettacolo dal vivo. Alla serata sarà legato anche uno speciale annullo filatelico dedicato al Premio, destinato a lasciare un ulteriore segno di questa edizione.