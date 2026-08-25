Taormina, ASM respinge l’allarme sul turismo: “presenze in aumento e parcheggi più utilizzati rispetto al 2025”

Nessun calo delle presenze turistiche a Taormina, ma dati in crescita rispetto allo scorso anno. È questa la posizione espressa da ASM Taormina, che interviene dopo le critiche e le preoccupazioni sollevate nei giorni scorsi dall’Associazione Albergatori Taormina e dalla CGIL Messina sulla gestione della mobilità cittadina e sulle ricadute delle scelte adottate per parcheggi e accessibilità al centro storico. L’azienda municipalizzata ha diffuso una nota nella quale ribadisce che “secondo i dati in suo possesso, il quadro turistico della città sarebbe positivo, con un aumento dei flussi registrati nei mesi estivi e una crescita anche nell’utilizzo dei servizi collegati alla mobilità”.

I dati PayTourist: “a Taormina crescono presenze e permanenza dei visitatori”

Secondo quanto comunicato da ASM Taormina, i dati raccolti attraverso la piattaforma PayTourist nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 13 agosto 2026 evidenzierebbero un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’azienda sottolinea che si registra una crescita sia dei flussi turistici sia della durata dei soggiorni nella città. Nella nota viene precisato: “Non si riscontrano, dai dati in nostro possesso, cali di presenze turistiche a Taormina, basta consultare i dati resi noti nella piattaforma PayTourist nel periodo compreso tra l’1 luglio e il 13 agosto 2026 si riscontra un numero di presenze in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia come flussi turistici (presenze medie giornaliere +2,34% e permanenza media notti/ospite +4,89%) che come durata dei pernottamenti a Taormina (+2,34%)”.

Parcheggi ASM: “aumentano gli ingressi a Porta Pasquale e Mazzarò”

La società richiama anche i dati relativi all’utilizzo delle proprie strutture di sosta, considerandoli un ulteriore indicatore della presenza turistica in città. Secondo quanto comunicato, il parcheggio Porta Pasquale avrebbe registrato un incremento del 13,80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre il parcheggio Mazzarò coperto avrebbe segnato una crescita del 17,68%. “Se poi facciamo riferimento alla sosta nelle nostre strutture adibite a parcheggio, i dati testè forniti vengono confermati dalla presenza in aumento di auto sia all’interno del parcheggio Porta Pasquale, dove si registra un +13,80%.che nel parcheggio Mazzarò coperto con una percentuale del 17,68% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, afferma ASM. L’azienda aggiunge che anche i dati relativi ai parcheggi Lumbi e Porta Catania confermerebbero un andamento positivo, in linea con i risultati degli ultimi anni.

Mobilità turistica: “boom per il Beach Bus e crescita delle linee urbane”

Un altro elemento evidenziato da ASM riguarda la diversificazione dell’offerta di mobilità a disposizione dei visitatori. L’azienda sostiene che l’ampliamento dei servizi avrebbe consentito ai turisti di avere alternative alla tradizionale funivia di Taormina, soprattutto nelle fasce orarie caratterizzate da maggiore affluenza. La possibilità di utilizzare il Trasporto Pubblico Locale su bus per raggiungere il centro cittadino dalle zone balneari avrebbe prodotto un aumento significativo dei passeggeri sulle principali linee. ASM comunica infatti incrementi per la Linea Beach Bus, con un aumento del 199,95%, per la Linea Verde, cresciuta del 24,53%, e per la Linea Tao Link, con un incremento del 7,12%.

“Abbiamo inoltre, riscontrato dati positivi anche per quanto riguarda una diversificazione sia dei servizi turistici offerti così come della loro fruizione. Ai turisti è stata fornita oggi la possibilità di avere una valida alternativa alla funivia, evitando così anche code estenuanti nelle ore di punta, potendo così usufruire del Trasporto Pubblico Locale su bus per raggiungere il centro della città dalle zone balneari, evidenziando, negli ultimi due mesi, un aumento dei passeggeri nelle principali linee di collegamento, quali Linea Beach Bus (+199,95%), Linea Verde (+24,53%) Linea Tao Link (+7,12%)”, spiega l’azienda.

Piano Porto ai pendolari: ASM chiarisce la scelta e replica alla CGIL

Uno dei punti più discussi riguarda la decisione di destinare l’area di Piano Porto anche ai pendolari. ASM precisa che la scelta è arrivata dopo una serie di incontri con le associazioni di categoria e dopo avere valutato diverse ipotesi operative.“Per quanto riguarda invece la decisione di aprire l’area di Piano Porto ai pendolari, è bene precisare che nelle settimane precedenti si sono svolti una serie di incontri e riunioni con le Associazioni di categoria e sono state discusse varie possibilità, alcune delle quali sono in fase di elaborazione o di futura realizzazione poiché vi è la necessità di eseguire interventi strutturali che non ne hanno permesso un’immediata attuazione”, sottolinea ASM.

L’area, secondo la società, viene utilizzata anche in occasione degli spettacoli al Teatro Antico di Taormina o nei momenti di maggiore afflusso veicolare. Per agevolare gli utenti è stato introdotto un abbonamento temporaneo: “per l’area di Piano Porto, che viene tra l’altro utilizzata nelle serate in cui ci sono gli spettacoli al teatro antico o in cui l’afflusso di veicoli è notevole, è stato attivato un abbonamento al costo forfettario di 40 euro fino al prossimo 30 settembre, con un servizio navetta dedicato fino al centro della città, con un’attesa massima di 20 minuti con la possibilità, inoltre, di un servizio a chiamata nel momento in cui il titolare dell’abbonamento arriva nel parcheggio e deve raggiungere Taormina o viceversa, agevolando così i tempi di spostamento”.

Le tariffe per i lavoratori: “Fuorviante parlare solo di 80 euro al mese”

ASM interviene anche sulla questione del costo degli abbonamenti per i pendolari, contestando quanto affermato dalla CGIL Messina sul costo mensile di 80 euro. Secondo l’azienda, tale cifra sarebbe parziale e non rappresenterebbe l’intero quadro tariffario disponibile.“Vogliamo a tal proposito evidenziare che quanto precisato dalla CGIL circa il costo dell’abbonamento mensile dei pendolari al costo di 80 euro, è quanto meno fuorviante visto che la sigla sindacale fa finta di non sapere che le tariffe predisposte da ASM prevedono un abbonamento annuale al costo di 530 euro, che suddiviso in 12 mesi avrebbe un costo mensile pari a meno di 45 euro, e un abbonamento semestrale al costo di 390 euro con un’incidenza mensile pari a 65 euro”, precisa ASM.

Potenziate le linee per i pendolari da Mazzeo, Letojanni e dalla Valle dell’Alcantara

ASM comunica inoltre di avere potenziato le linee urbane provenienti da Mazzeo e Letojanni, con collegamenti disponibili dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. Interventi analoghi sono stati programmati anche per i pendolari provenienti dalle zone di Gaggi, Trappitello e Giardini Naxos. L’azienda spiega di avere contattato gli abbonati pendolari del parcheggio Lumbi per raccogliere informazioni utili sugli spostamenti casa-lavoro e organizzare servizi di Trasporto Pubblico Locale più aderenti alle esigenze degli utenti. “A tal proposito, tutti gli abbonati pendolari al parcheggio Lumbi, sono stati contattati chiedendo loro di fornire indicazioni utili circa gli spostamenti per il raggiungimento del posto di lavoro, al fine di agevolarli e adottare servizi mirati di Tpl confacenti alle loro esigenze, ma purtroppo non abbiamo ottenuto alcun riscontro da parte loro”, afferma ASM.

Sicurezza e gestione del traffico: il ruolo del parcheggio Lumbi

ASM chiarisce infine che l’apertura di Piano Porto ai pendolari è stata determinata anche da esigenze di sicurezza legate alla gestione del traffico nei momenti di maggiore intensità. Secondo la società, era necessario garantire una disponibilità minima di circa 150 posti auto presso il parcheggio Lumbi, così da assicurare una corretta gestione dei flussi e permettere il transito dei mezzi di soccorso. “È bene anche precisare che la necessità di aprire Piano Porto ai pendolari è stata imposta dal dover garantire in momenti di particolare intensità del traffico veicolare una valvola di sfogo con la disponibilità di almeno 150 posti auto presso il parcheggio Lumbi, per questione di sicurezza, legata al transito dei mezzi di soccorso, cosa che non sarebbe potuta avvenire con la presenza di auto all’interno del parcheggio, che superasse tale limite”, conclude ASM. L’azienda ribadisce infine la propria disponibilità al confronto con cittadini, operatori economici e organizzazioni sindacali. “ASM è comunque sempre aperta verso tutti quei suggerimenti e proposte costruttive da qualunque parte esse giungano. Da parte nostra non possiamo che confermare per il futuro la più ampia volontà di confrontarci per garantire agli utenti sempre un servizio migliore ed efficiente”, conclude la nota Asm.