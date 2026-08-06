Taormina Arte 2026, al Teatro Antico va in scena l’Iliade di Mimmo Cuticchio

Il Festival Internazionale Taormina Arte 2026, diretto artisticamente da Simona Celi Zanetti, torna al Teatro Antico di Taormina con un nuovo appuntamento dedicato al grande teatro epico. Martedì 11 agosto, alle ore 21, andrà in scena l’“Iliade”, con adattamento scenico e regia di Mimmo Cuticchio e produzione di Figli d’Arte Cuticchio. Lo spettacolo è stato concepito appositamente per il grande palcoscenico del Teatro Antico e si sviluppa su tre distinti piani scenici: gli uomini rappresentati dai pupi, i sacerdoti interpretati dai pupari e gli dei affidati agli attori. Le musiche originali sono firmate da Giacomo Cuticchio, autore della suite composta per questo allestimento ideato, montato e diretto da Mimmo Cuticchio.

Nella rappresentazione, l’epica omerica si intreccia con linguaggi contemporanei attraverso nuovi pupi ispirati alle figure dei greci e dei troiani, realizzati nel rispetto dei canoni tradizionali tramandati dalla Famiglia Cuticchio di generazione in generazione. Anche la colonna sonora nasce dall’incontro tra antico e moderno, con strumenti differenti armonizzati per accompagnare gli eventi narrati e seguirne i ritmi di improvvisazione tipici del teatro dei pupi.

La messinscena ripercorre le principali vicende della guerra di Troia. Dopo il rapimento di Elena da parte di Paride, figlio di Priamo, re di Troia, i greci decidono di muovere guerra contro i troiani sotto il comando di Agamennone, re di Micene. Tra i guerrieri coinvolti figurano Ulisse, Aiace Oileo, Aiace Telamone, Antiloco, Diomede, Menelao, Nestore, Patroclo, Achille e l’indovino Calcante.

L’assedio della città si prolunga per nove anni senza che l’esercito greco riesca a oltrepassarne le mura. Al decimo anno il sacerdote Crise si presenta da Agamennone per riscattare la figlia Criseide, ma viene respinto. La sua invocazione al dio Apollo provoca una pestilenza nel campo acheo, fino a quando, al decimo giorno, Achille chiede la convocazione del consiglio.

In scena ci saranno Giacomo Cuticchio, Tania Giordano e Giuseppe Graffeo. Le musiche saranno eseguite dal vivo da Alessandro Lo Giudice al flauto traverso, Paolo Pellegrino al violoncello, Nicola Mogavero al sassofono baritono, Giulia Lo Giudice alle percussioni e Roberta Casella all’arpa. Scene e costumi sono di Tania Giordano, mentre il disegno luci è firmato da Marcello D’Agostino.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sui circuiti TicketOne e BoxOffice Sicilia.

TicketOne: https://www.ticketone.it/eventseries/iliade-4211409/?affiliate=IGA

BoxOffice Sicilia: https://www.ctbox.it/C27/6223/Content.aspx/Eventi/Teatro/ILIADE_11_08_2026