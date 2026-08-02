Taormina, Ambra Angiolini incanta il Teatro Antico

Le parole di Chandra Livia Candiani, le musiche di Franco Battiato e la voce di Ambra Angiolini hanno accompagnato il ritorno della luce al Teatro Antico di Taormina. Si è aperta così, nella mattina di sabato 1° agosto, la sezione teatro del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, diretto da Simona Celi Zanetti. La prima nazionale “Svegliare il giorno”, produzione della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha trasformato l’alba in un’esperienza collettiva di ascolto, presenza e rinascita, conquistando il pubblico presente nella straordinaria cornice del Teatro Antico.

Protagonista Ambra Angiolini, che ha firmato anche la drammaturgia dello spettacolo

Protagonista Ambra Angiolini, che ha firmato anche la drammaturgia dello spettacolo, dando voce ai testi della poetessa Chandra Livia Candiani, concessi da Einaudi. Ad accompagnarla, l’Orchestra a Plettro Città di Taormina, diretta da Antonio Pellitteri, sulle musiche di Franco Battiato con gli arrangiamenti dello stesso Pellitteri. Parola, musica e paesaggio hanno dialogato nel silenzio del mattino, mentre la luce tornava lentamente a illuminare il Teatro Antico. Uno spettacolo costruito non come una semplice rappresentazione, ma come un tempo condiviso nel quale al pubblico è stato chiesto soltanto di essere presente, ascoltare e lasciarsi attraversare dalla poesia e dalla musica. Con “Svegliare il giorno” ha preso vita una nuova produzione originale ed esclusiva del Festival Internazionale Taormina Arte, che ha restituito centralità alla parola, al rapporto con il pubblico e alla valorizzazione degli artisti e delle eccellenze siciliane.

Lo spettacolo ha segnato anche il ritorno di una storia nata proprio a Taormina. Le albe artistiche al Teatro Antico furono ideate da Taormina Arte nel 2019, trasformando per la prima volta il sorgere del sole in uno spazio scenico e in un’occasione di incontro tra arte, pubblico e paesaggio. Un’esperienza proseguita nel 2020, durante il periodo più difficile della pandemia, quando Taormina Arte, grazie al commissario Bernardo Campo, scelse di dare continuità a quel percorso che conquistò il pubblico, contribuendo a consolidare questo format a livello internazionale. Inoltre, con la straordinaria cornice del Teatro Antico, ha assunto nel tempo una forza evocativa e un fascino unici al mondo.

Oggi quella storia è tornata a vivere attraverso una nuova visione artistica. “Svegliare il giorno” ha mantenuto saldo il legame con le origini delle albe di Taormina, rinnovandone il linguaggio e confermando il Teatro Antico come luogo privilegiato nel quale la bellezza del paesaggio diventa parte integrante della creazione artistica. Perché l’alba, a Taormina, non è soltanto un momento del giorno. È un luogo dell’arte, immaginato e creato da Taormina Arte, che continua ancora oggi a scriverne la storia.