Taormina, al Teatro Antico protagonista Roberto Lipari con il nuovo monologo “L’ultimo spettacolo”

Roberto Lipari arriva il 9 settembre al Teatro Antico di Taormina con “L’ultimo spettacolo”, nell’ambito del Festival Internazionale Taormina Arte 2026, con la direzione artistica di Simona Celi. Il nuovo monologo “L’ultimo spettacolo”, prodotto dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, nasce da una domanda: se per un comico la prima volta sul palco non si scorda mai, cosa accade quando arriva l’ultima? Sarà la più divertente, la più surreale, la più personale? Da qui prende forma un monologo in cui Lipari conduce il pubblico in un viaggio introspettivo e, per la prima volta, parla della propria vita, dei paradossi della quotidianità, dei dubbi e dei sogni.

Senza rinunciare allo sguardo sulla società e sulle generazioni, lo spettacolo procede tra risate, riflessioni e interrogativi, fino alla domanda che accompagna l’intero racconto: sarà davvero questo l’ultimo spettacolo? Il testo è scritto da Roberto Lipari con Ignazio Rosato ed è prodotto e distribuito da Tramp Management.

Comico, attore, autore e regista siciliano, Roberto Lipari si è imposto nel 2016 vincendo il talent “Eccezionale Veramente” su La7.

Lipari ha sviluppato un percorso cinematografico come autore, interprete e regista

Nella stagione 2016/2017 è entrato nel cast di Colorado, tornando poi a “Eccezionale Veramente” come co-conduttore. Dal 2019 fa parte di Striscia la Notizia come inviato e, dal 2021, anche come conduttore al fianco di Sergio Friscia. Nel 2022 ha partecipato al ritorno di Zelig, mentre dal 2023 è nel cast di Only Fun – Comico Show, di cui è componente fisso anche nella stagione 2025/2026.

Parallelamente alla televisione, Lipari ha sviluppato un percorso cinematografico come autore, interprete e regista. Nel 2019 è autore e protagonista di “Tuttapposto”; nel 2023 firma “So tutto di te”, nel quale è protagonista, sceneggiatore e regista, con Leo Gullotta nel cast; nel 2026 torna sul grande schermo con “Cena di Classe”, di cui è tra gli sceneggiatori e i protagonisti. Il suo precedente spettacolo “E ho detto tutto” è diventato anche un one man show per la prima serata di Italia 1.