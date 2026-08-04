Taormina, al Teatro Antico arrivano i Pink Floyd Legend con “The Dark Side of the Moon”

Il Festival Internazionale Taormina Arte 2026, con la direzione artistica di Simona Celi Zanetti, propone un nuovo appuntamento al Teatro Antico di Taormina. Mercoledì 5 agosto, alle ore 21.00, andranno in scena i Pink Floyd Legend con “The Dark Side of the Moon”, omaggio al capolavoro senza tempo dei Pink Floyd e ai loro più grandi successi. I Pink Floyd Legend tornano in Sicilia dopo il grande successo delle precedenti tournée. Il 5 agosto porteranno al Teatro Antico l’esecuzione integrale di “The Dark Side of the Moon”, affiancata da una selezione dei brani più celebri dei Pink Floyd, per uno spettacolo di quasi tre ore. Negli ultimi anni la band si è esibita davanti a oltre 200.000 spettatori, portando in scena spettacoli dedicati ai grandi album dei Pink Floyd, da Atom Heart Mother a The Wall, passando per Live at Pompeii e The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour.

La formazione è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paul Enjoy (chitarre, basso e cori), Emanuele Esposito (batteria), Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Mars ai cori, con Maurizio Leoni al sassofono solista. Pubblicato nel 1973, The Dark Side of the Moon è considerato uno degli album più importanti della storia della musica. A oltre cinquant’anni dalla sua uscita continua a mantenere intatta la propria attualità, affrontando temi come la vita, il tempo, la morte, il denaro e la guerra. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.