Tangenziale di Messina, chiusure temporanee dello svincolo di Messina Centro | INFO e DETTAGLI

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato al Comune di Messina l’emissione di un’ordinanza che dispone temporanee limitazioni alla circolazione lungo la Tangenziale di Messina – Autostrada A20 Messina-Palermo, in corrispondenza dello svincolo di Messina Centro (km 7+015), per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di ventilazione. In particolare, dalle ore 5.00 alle ore 10.00 di domani, martedì 4 agosto 2026 sarà chiusa al traffico la rampa in uscita dello svincolo di Messina Centro per i veicoli provenienti dalla direzione Catania. Successivamente, dalle ore 5.00 alle ore 10.00 di giovedì 6 agosto 2026 sarà chiusa la rampa in ingresso dello svincolo di Messina Centro per i veicoli diretti verso Palermo.

I lavori rientrano nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione, delle cabine elettriche e degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie e delle infrastrutture autostradali. Il CAS raccomanda “agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in loco e di rispettare tutte le prescrizioni previste per la circolazione in ambito autostradale”.