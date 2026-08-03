Tangenziale di Messina, chiusure temporanee dello svincolo di Messina Centro | INFO e DETTAGLI

Ordinanza del CAS: limitazioni al traffico il 4 e il 6 agosto per lavori di manutenzione degli impianti

svincolo messina centro

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha comunicato al Comune di Messina l’emissione di un’ordinanza che dispone temporanee limitazioni alla circolazione lungo la Tangenziale di Messina – Autostrada A20 Messina-Palermo, in corrispondenza dello svincolo di Messina Centro (km 7+015), per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti elettrici e di ventilazione. In particolare, dalle ore 5.00 alle ore 10.00 di domani, martedì 4 agosto 2026 sarà chiusa al traffico la rampa in uscita dello svincolo di Messina Centro per i veicoli provenienti dalla direzione Catania. Successivamente, dalle ore 5.00 alle ore 10.00 di giovedì 6 agosto 2026 sarà chiusa la rampa in ingresso dello svincolo di Messina Centro per i veicoli diretti verso Palermo.

I lavori rientrano nell’ambito dell’accordo quadro triennale per la manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione, delle cabine elettriche e degli impianti di ventilazione a servizio delle gallerie e delle infrastrutture autostradali. Il CAS raccomanda “agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in loco e di rispettare tutte le prescrizioni previste per la circolazione in ambito autostradale”.

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