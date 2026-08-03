Talento lituano per Prima Squadra e U19 Gold: Ignas Isaras è un nuovo giocatore della NOVA

NOVA Basket è felice di annunciare l’arrivo di Ignas Isaras, ala lituana classe 2009, che vestirà la maglia del club nella stagione 2026/2027. Il giovane prospetto entrerà a far parte della Prima Squadra guidata da Claudio Pizzuto e Giovanni Gentile, rappresentando allo stesso tempo uno dei principali punti di riferimento della nuova Under 19 Gold. Originario della Lituania, Isaras arriva dopo un’importante stagione nel proprio Paese, dove ha disputato i campionati E Lyga e C Lyga, competizioni paragonabili alla nostra Serie C, mettendo in mostra qualità tecniche e fisiche di assoluto valore. Nella E Lyga ha chiuso con 12.9 punti e 12.2 rimbalzi di media, numeri che raccontano un giocatore capace di incidere in entrambe le metà campo grazie ad atletismo, intensità e presenza sotto i tabelloni.

Ala moderna e versatile, abbina energia, solidità difensiva e grande predisposizione al lavoro quotidiano. Un profilo perfettamente in linea con la filosofia della società, che continua a investire su giovani di prospettiva provenienti anche dal panorama internazionale.

“Siamo molto felici di accogliere Ignas nella famiglia NOVA” dichiara la Dirigente Responsabile Marella Ioppolo. “È un ragazzo che ci ha colpito fin dai primi contatti per la sua mentalità e per la grande voglia di migliorarsi. Ha caratteristiche che possono darci energia, atletismo e qualità, ma rappresenta soprattutto un investimento sul futuro. Crediamo fortemente nel suo percorso e siamo convinti che qui troverà l’ambiente ideale per crescere, sia come giocatore che come persona“.

Entusiasta anche Ignas Isaras: “sono davvero felice di iniziare questa nuova esperienza con NOVA Basket. Fin dai primi contatti ho percepito grande fiducia e un progetto molto ambizioso. Non vedo l’ora di conoscere i miei compagni, iniziare a lavorare con gli allenatori e dare il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Sono pronto per questa nuova sfida e orgoglioso di far parte di questa società“.