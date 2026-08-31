Suppletive Reggio Calabria, Frank Benedetto presenta la sua candidatura: conferenza stampa in centro città

Venerdì 4 settembre alle ore 18:30 all’Hotel Excelsior di Reggio Calabria sarà presentata ufficialmente la candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati. L’appuntamento segnerà l’avvio della campagna elettorale in vista del voto previsto per domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026. L’incontro sarà aperto alla stampa, agli operatori dell’informazione, ai rappresentanti politici e sociali e alla cittadinanza, rappresentando il primo momento pubblico ufficiale del percorso elettorale del candidato sostenuto dal campo progressista.

La candidatura di Frank Benedetto si presenta con lo slogan “Da qui, per tutti” e raccoglie il sostegno di una coalizione definita ampia ed eterogenea, composta da forze progressiste, riformiste e democratiche. Tra i soggetti politici e i movimenti che sostengono la candidatura figurano il Partito Democratico (PD), il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), +Europa, il Partito Socialista Italiano (PSI), Centro Democratico, Possibile, Rifondazione Comunista, il Partito Repubblicano Italiano, Più Uno e Casa Riformista per la Calabria.

Nel corso dell’iniziativa verranno presentati i principali punti programmatici della candidatura, con particolare attenzione alle prospettive di rilancio politico, economico e sociale del territorio e del collegio calabrese interessato dalle elezioni suppletive. L’appuntamento del 4 settembre rappresenterà quindi il momento di apertura ufficiale del confronto elettorale, con la coalizione a sostegno di Benedetto pronta a illustrare priorità e obiettivi in vista del voto di fine settembre.