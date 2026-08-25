Suppletive Reggio Calabria, Casa Riformista sostiene Frank Benedetto: “una proposta politica legata al territorio”

Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria scende in campo a sostegno della candidatura del dott. Frank Benedetto alle prossime elezioni suppletive del collegio di Reggio Calabria, in programma alla fine di settembre 2026. L’annuncio arriva attraverso una nota del commissario metropolitano di Casa Riformista – Italia Viva, Giuseppe Sera, che conferma il pieno appoggio al candidato indicato come espressione del campo largo del centrosinistra. “Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria esprime il proprio pieno e convinto sostegno alla candidatura del dott. Frank Benedetto alle elezioni suppletive di fine settembre 2026. La nostra scelta nasce dalla convinzione che, in questa fase, sia necessario mettere in campo una proposta politica capace di rappresentare il territorio, le sue esigenze e le sue aspettative, attraverso una figura autorevole, competente e profondamente legata alla realtà reggina”.

Nella nota, Casa Riformista – Italia Viva ribadisce la propria collocazione all’interno del centrosinistra, indicando come priorità un percorso politico fondato sul riformismo e sulla capacità di costruire una proposta alternativa per il territorio. “Casa Riformista – Italia Viva è pienamente organica al centrosinistra e intende continuare a svolgere, con coerenza e responsabilità, il proprio ruolo all’interno di un campo progressista e riformatore, fondato sui valori della democrazia, del buon governo, della crescita economica e sociale, della tutela dei servizi pubblici e della valorizzazione del Mezzogiorno”.

Secondo il movimento, il sostegno a Benedetto si inserisce proprio in questa prospettiva, con l’obiettivo di costruire una coalizione ampia e competitiva in vista della sfida elettorale. “Il nostro sostegno a Frank Benedetto si colloca esattamente dentro questa prospettiva: costruire un centrosinistra largo, competitivo e credibile, capace di parlare a una comunità ampia e di superare divisioni e personalismi per concentrarsi sulle priorità concrete della Calabria e del territorio metropolitano”.

Le suppletive come occasione per il territorio

Casa Riformista – Italia Viva definisce le elezioni suppletive un appuntamento rilevante per il futuro politico del territorio reggino, sottolineando la necessità di una candidatura in grado di interpretare il ruolo parlamentare con responsabilità e competenza. “Le elezioni suppletive rappresentano un appuntamento importante e siamo convinti che il dott. Frank Benedetto possa interpretarlo con serietà, competenza e spirito di servizio”.

Il movimento annuncia quindi il proprio coinvolgimento diretto nella campagna elettorale, mettendo a disposizione della candidatura energie, idee e presenza sul territorio. “Per queste ragioni, Casa Riformista – Italia Viva Reggio Calabria sarà pienamente impegnata nella campagna elettorale, mettendo a disposizione energie, idee e presenza sul territorio per contribuire alla costruzione di una vittoria del centrosinistra”. La nota si chiude con un richiamo al valore del riformismo come strumento di costruzione politica e amministrativa. “Il riformismo, quando è autentico, non divide: unisce, costruisce e governa. È con questo spirito che sosteniamo la candidatura di Frank Benedetto”.