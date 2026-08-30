Suppletive Reggio Calabria, Avanti PSI: “Vannacci l’erede di Ciccio Franco, per una Destra estrema e populista”

Avanti PSI ufficializza il sostegno a Frank Benedetto in vista delle elezioni suppletive di Reggio Calabria e attacca le scelte del centrodestra, puntando il dito contro le candidature di Domenico Giannetta e Fabio Roscioli. La federazione socialista regionale annuncia la mobilitazione dei propri militanti e rivendica il ruolo dei socialisti nella sfida elettorale. In una nota diffusa dalla Segreteria regionale di Avanti PSI, il movimento sottolinea come i socialisti saranno, a loro giudizio, determinanti per il risultato finale e indica in Benedetto l’unica alternativa in grado di rappresentare l’identità della città.

Il documento politico concentra l’attenzione sulla campagna elettorale per le suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria, con un appello alla partecipazione dei militanti e al sostegno del candidato del campo progressista. “I socialisti saranno determinanti per la vittoria di Frank Benedetto. La federazione provinciale di Avanti PSI e tutti i militanti sono mobilitati”. Secondo Avanti PSI, la scelta del candidato progressista rappresenterebbe il punto di riferimento per chi vuole difendere una visione democratica e legata al territorio. “L’unica vera alternativa è Benedetto che rappresenta l’identità reggina e il suo orgoglio democratico. È vero che Reggio va data ai reggini ma per fare questo bisogna votare Benedetto”.

L’attacco a Vannacci: “rappresenta quella destra estrema e populista”

Nel comunicato, Avanti PSI interviene anche sul ruolo del generale Roberto Vannacci, collegandolo alla candidatura di Giannetta e criticando l’impostazione politica del centrodestra. “Concordiamo paradossalmente con la destra che dice che Vannacci è l’erede di Ciccio Franco nel reggino. Rappresenta quella destra estrema e populista. Noi non siamo per l’antifascismo di professione perché lo siamo stati a tempo debito ma bisogna dire la verità.. Il generale è un nostalgico”. La segreteria regionale di Avanti PSI sostiene che la candidatura sostenuta dall’area di Futuro Nazionale e il percorso del centrodestra non rappresenterebbero una reale alternativa per la città.

Nel mirino dei socialisti finiscono anche le scelte compiute dal centrodestra per la competizione elettorale. Secondo Avanti PSI, la candidatura di Domenico Giannetta sarebbe in contrasto con il profilo moderato rivendicato in passato, mentre quella di Fabio Roscioli viene letta come una scelta esterna al territorio. “Vannacci ha messo in campo Giannetta che diceva di essere un moderato. Il centrodestra addirittura ha fatto calciomercato andando a prendersi un candidato di Milano”. La nota fa riferimento alle candidature presentate dal centrodestra per le elezioni suppletive di Reggio Calabria, con Giannetta sostenuto da Futuro Nazionale e Roscioli indicato da Forza Italia.

Avanti PSI conclude il proprio intervento chiedendo un confronto pubblico tra i candidati e auspicando un’affermazione dell’area progressista alle prossime elezioni suppletive. “Ci aspettiamo confronti democratici tra i candidati. E ci aspettiamo una vittoria del popolo progressista”. La federazione socialista regionale conferma quindi il pieno appoggio a Frank Benedetto, individuato come candidato capace di rappresentare il legame con Reggio Calabria e con la sua comunità.