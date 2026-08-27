Suppletive, le stoccate di Incarnato (Avanti PSI): “con Vannacci si torna ai boia chi molla, Roscioli non c’entra niente con Reggio”

Entra nel vivo il confronto politico in vista delle elezioni suppletive della Camera nel collegio di Reggio Calabria. A intervenire è Luigi Incarnato, presidente nazionale di Avanti PSI, che indica in Frank Benedetto il candidato capace, secondo lui, di rappresentare maggiormente il territorio reggino. “I cittadini di Reggio Calabria hanno l’occasione per eleggere un deputato che sia veramente loro espressione e l’unico è Frank Benedetto”, dichiara Incarnato, lanciando un appello agli elettori in vista del voto del 27 e 28 settembre.

Nel suo intervento il presidente nazionale di Avanti PSI prende posizione anche contro gli altri candidati in campo, criticando sia il percorso legato a Roberto Vannacci sia la candidatura di Fabio Roscioli. “Votare Vannacci significherebbe tornare indietro ai tempi dei ‘boia chi molla’ – dice Incarnato – mentre Roscioli non c’entra niente con la città di Reggio. Sono due destre che si somigliano ma i cittadini non devono fare valutazioni diverse: si vota per eleggere un deputato non il sindaco e per questo Benedetto è la scelta migliore”.

Secondo Incarnato, la scelta degli elettori dovrà concentrarsi sul ruolo istituzionale che sarà chiamato a ricoprire il nuovo rappresentante alla Camera, distinguendo il voto per le suppletive da una competizione amministrativa. “Rappresenterà tutti – conclude – al meglio perché conosce il territorio”. Il presidente nazionale di Avanti PSI ribadisce dunque il sostegno a Frank Benedetto, indicandolo come candidato legato alla realtà locale e invitando i cittadini del collegio Reggio Calabria a partecipare al voto.