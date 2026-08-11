SuperEnalotto, la Calabria sogna il “6” da 207,6 milioni: tre “5” tra Cosenza, Scalea e Reggio Calabria

Tre “5” centrati in un solo weekend, e una rincorsa al Jackpot che è ancora aperta. La Calabria è salita alla ribalta negli ultimi giorni con i tre “5” centrati a Cosenza, Scalea e Reggio Calabria e si prepara alla nuova estrazione di stasera che metterà i palio un Jackpot da 207,6 milioni di euro. Un’attesa, riporta Agipronews, che porta i ricordi a quasi dieci anni fa, precisamente al 26 ottobre 2016, l’ultima volta che la Fortuna baciò la regione con la sestina vincente. Quella volta il premio da 163,5 milioni – all’epoca la seconda vincita più alta nella storia del concorso – andò a Vibo Valentia. Un decennio dopo quel colpo milionario, nelle ricevitorie calabresi torna il sogno di centrare la sestina vincente.

Tra i punti vendita simbolo c’è la tabaccheria di Via Dante Alighieri 16 a Vibo Valentia, dove fu giocata la schedina milionaria. Il titolare Giuseppe Lo Bianco, parlando ad Agipronews, guarda con ottimismo alla possibilità di centrare anche il nuovo Jackpot, che oggi è il terzo più alto nella storia del gioco: “Sento che saremo nuovamente fortunati”, afferma. Quella vincita continua ancora oggi ad attirare curiosi e appassionati. “Sono diversi i giocatori che puntano sempre sugli stessi numeri per tentare la sorte”, racconta. L’effetto di quel ‘6’ continua a farsi sentire: “Dopo quella vincita, il numero di giocatori è aumentato e ancora oggi sono in tanti a fermarsi per chiedere informazioni su quella celebre sestina”. A favorire il flusso di clienti contribuisce anche la posizione centrale dell’esercizio, frequentato sia dai residenti sia dai numerosi turisti, soprattutto nel periodo estivo.

Anche a Cosenza la voglia di tentare la fortuna tocca tutti: clienti abituali e persone di passaggio. Nella Tabaccheria La Valle, in via P. Rossi 146, il titolare Francesco spiega: “Il nostro punto vendita è situato in una zona piuttosto centrale e qui si fermano soprattutto persone di passaggio, che spesso decidono di tentare la fortuna anche all’ultimo momento“.

A Reggio Calabria, invece, il sogno è vedere il prossimo ‘6’ partire dalla ricevitoria di Corso Garibaldi 185. Domenico Crucitti, titolare del punto vendita, ricorda le numerose vincite ottenute negli anni: “La nostra è una ricevitoria storica, dove nel corso del tempo sono stati distribuiti diversi premi importanti”, racconta ad Agipronews. Guardando all’attuale Jackpot, Crucitti non nasconde l’ottimismo: “Spero che questo ‘6’, arrivato ormai oltre 207 milioni di euro, possa essere centrato proprio qui“. Ma il suo auspicio va oltre la singola vincita: “Sarebbe bello se un Jackpot così importante fosse condiviso tra più famiglie, che potrebbero così migliorare concretamente la propria vita”.