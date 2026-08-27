Sud chiama Nord, De Luca rilancia da Sant’Alessio Siculo: confronto sul futuro del territorio

Un incontro all’insegna del confronto politico, della pianificazione e del rapporto diretto con il territorio. Il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è stato protagonista di un appuntamento a Sant’Alessio Siculo, nel Messinese, dove ha incontrato amministratori locali e rappresentanti del movimento per fare il punto sui prossimi obiettivi e sulle iniziative da portare avanti nell’area. Un momento definito dallo stesso De Luca come una conferma del forte legame con la comunità locale, in un territorio dove il movimento punta a rafforzare la propria presenza e a costruire nuove prospettive politiche e amministrative. “Sant’Alessio Siculo è una conferma! Qui si respira sempre aria di casa!”, ha dichiarato Cateno De Luca, sottolineando il rapporto costruito nel tempo con il territorio e con le realtà locali.

Sud chiama Nord a Sant’Alessio Siculo: confronto su programmi e prossime iniziative

L’incontro è stato dedicato alla discussione dei programmi futuri di Sud chiama Nord, con particolare attenzione alle esigenze del territorio e alle strategie politiche da sviluppare nei prossimi mesi. Secondo quanto evidenziato da De Luca, l’appuntamento ha rappresentato un’occasione per illustrare gli obiettivi del movimento e condividere un percorso di lavoro con amministratori e cittadini. “Un incontro di pianificazione e confronto. Un momento per illustrare i prossimi obiettivi di Sud chiama Nord per il nostro meraviglioso territorio e pianificare le prossime mosse”, ha spiegato il leader del movimento.

Il ruolo degli amministratori locali nel progetto di Sud chiama Nord

Durante l’incontro sono stati evidenziati anche il ruolo e l’impegno degli esponenti locali del movimento. De Luca ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri comunali di Sant’Alessio Siculo, Tina Cannavò e Cristina Triolo, che hanno organizzato l’appuntamento.

I saluti istituzionali del sindaco Domenico Aliberti

All’incontro ha partecipato anche il sindaco di Sant’Alessio Siculo, Domenico Aliberti, che ha portato i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale. De Luca ha voluto ringraziare il primo cittadino per la presenza e per il contributo istituzionale all’iniziativa.