Sud chiama Nord, De Luca accelera sulle liste: “lunedì chiudiamo il quadro di Messina”

La macchina elettorale di Sud chiama Nord entra in una fase decisiva. Cateno De Luca, leader del movimento, annuncia che lunedì sarà chiuso il quadro delle liste del collegio di Messina, per poi concentrare il lavoro sulle altre province siciliane. “Lunedì chiudiamo il quadro delle liste del collegio di Messina, così poi ci dedichiamo alle altre province. Per chi non l’avesse capito: la campagna elettorale è appena iniziata”. Il messaggio di De Luca segna quindi l’avvio di una fase più intensa dell’organizzazione elettorale, con un calendario già definito per la presentazione dei nuovi candidati, indicati dallo stesso leader come “pionieri”, e con scadenze precise per la composizione definitiva delle liste.

A Messina mancano soltanto due candidati

Il primo appuntamento indicato da De Luca è fissato per il 31 agosto a Messina, dove è prevista la chiusura definitiva delle tre liste della provincia.

Questi i prossimi appuntamenti per la presentazione dei nuovi pionieri:

31 agosto, Messina, per la chiusura definitiva delle 3 liste della provincia di Messina (mancano solo gli ultimi 2 candidati);

7 settembre, Catania, presenteremo nuovi pionieri;

9 settembre, Palermo, presenteremo nuovi pionieri;

dal 15 al 25 settembre, presenteremo i primi pionieri in tutte le altre province: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani.”

Dal quadro tracciato emerge dunque che nella provincia di Messina il lavoro di composizione delle liste è ormai vicino alla conclusione: secondo quanto dichiarato da De Luca, mancano soltanto gli ultimi due candidati.

Dopo Messina tappe a Catania e Palermo

Una volta completato il quadro messinese, l’attenzione di Sud chiama Nord si sposterà sulle altre province. Il 7 settembre sarà la volta di Catania, dove De Luca annuncia la presentazione di nuovi “pionieri”. Due giorni dopo, il 9 settembre, la stessa operazione sarà ripetuta a Palermo. Il calendario conferma quindi una strategia di progressivo allargamento territoriale, con le prime tappe concentrate nelle principali città siciliane e una successiva fase dedicata alle altre province.

Dal 15 al 25 settembre le presentazioni nelle altre province siciliane

Tra il 15 e il 25 settembre, secondo quanto annunciato, saranno presentati i primi candidati anche ad Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. La campagna elettorale di Cateno De Luca punta così a coprire progressivamente l’intero territorio regionale, partendo da Messina e proseguendo attraverso tutte le province siciliane. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare alla definizione completa delle liste entro le scadenze fissate dallo stesso leader di Sud chiama Nord.