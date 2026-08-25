Sud chiama Nord accelera verso le Regionali siciliane: Cateno De Luca presenta la candidatura di Filippo Iannelli

Sud chiama Nord continua il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni regionali in Sicilia e rilancia la propria presenza sul territorio con una nuova candidatura. A Terme Vigliatore, il leader del movimento Cateno De Luca ha partecipato alla presentazione della candidatura di Filippo Iannelli, sottolineando il valore politico dell’iniziativa e il rafforzamento della struttura del movimento nell’area tirrenica. L’appuntamento, secondo quanto comunicato dal movimento, è stato caratterizzato da una forte partecipazione e da un clima di entusiasmo. Per De Luca, la scelta di Iannelli rappresenta un ulteriore elemento di crescita per Sud chiama Nord, con l’obiettivo di consolidare una presenza sempre più capillare nei diversi territori della Sicilia.

Cateno De Luca: “Ci rafforziamo ancora di più”

Durante l’incontro di Terme Vigliatore, Cateno De Luca ha evidenziato il significato politico della nuova candidatura e il percorso di espansione che il movimento sta portando avanti in vista delle prossime sfide elettorali. Il leader di Sud chiama Nord ha poi raccontato il clima registrato durante la presentazione della candidatura di Filippo Iannelli, sottolineando la partecipazione e il sostegno raccolto sul territorio. “Questa sera siamo stati a Terme Vigliatore per la presentazione della candidatura alle prossime elezioni regionali di Filippo Iannelli.” Un momento che, nelle parole di De Luca, ha rappresentato anche un segnale di entusiasmo e di fiducia verso il progetto politico portato avanti dal movimento. “Attorno a noi un entusiasmo travolgente e una vera mentalità vincente: c’è tanta voglia di riscatto e la concreta consapevolezza che insieme possiamo cambiare davvero la storia della nostra Sicilia”, evidenzia.

La candidatura di Filippo Iannelli e il radicamento nel territorio tirrenico

La candidatura di Filippo Iannelli viene indicata da Sud chiama Nord come un passaggio strategico per rafforzare la presenza del movimento nella fascia tirrenica della provincia di Messina e più in generale nel territorio siciliano. Secondo Cateno De Luca, l’ingresso di una nuova candidatura contribuisce a costruire una rete politica più strutturata e vicina alle comunità locali, con l’obiettivo di rappresentare le esigenze dei cittadini nelle prossime elezioni regionali siciliane.

Sud chiama Nord guarda alle Regionali: “Non ci siamo fermati un solo istante”

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha rimarcato la continuità dell’attività politica del movimento, spiegando che il lavoro organizzativo non si è interrotto nemmeno durante il periodo estivo. Un messaggio rivolto alla propria base e agli elettori, con l’obiettivo di evidenziare la determinazione in vista dei prossimi appuntamenti politici. “Noi siamo determinati: non ci siamo fermati un solo istante, neanche in piena estate. La Sicilia merita il meglio e non possiamo assolutamente permetterci di perdere altro tempo”, sottolinea De Luca. Le parole del leader di Sud chiama Nord confermano la volontà del movimento di proseguire il percorso di costruzione politica sul territorio regionale, puntando su partecipazione, presenza locale e organizzazione in vista della competizione elettorale.