Sud chiama Nord, 2 consiglieri comunali di Zafferana Etnea aderiscono al partito di De Luca

Sud chiama Nord amplia la propria presenza politica a Zafferana Etnea con l’adesione di due esponenti del Consiglio comunale, Lucia Concetta Barbagallo e Alfio Barbagallo. A darne notizia è Cateno De Luca, che presenta il nuovo ingresso come un ulteriore passaggio nella crescita del progetto politico sul territorio siciliano. La novità non riguarda soltanto l’assetto locale del movimento, ma assume anche una prospettiva regionale. De Luca ha infatti annunciato che entro settembre sarà a Zafferana Etnea per presentare ufficialmente la candidatura di Alfio Barbagallo al Parlamento Siciliano, nell’ambito delle liste che sosterranno il progetto De Luca Sindaco di Sicilia.

De Luca: “Anche Zafferana Etnea sceglie Sud chiama Nord”

Nel suo intervento, Cateno De Luca sottolinea il valore politico delle due adesioni e le collega alla capacità del movimento di attrarre amministratori impegnati direttamente nei territori.

De Luca dichiara: “Anche Zafferana Etnea sceglie Sud chiama Nord. Due colonne del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea, Lucia Concetta Barbagallo e Alfio Barbagallo, hanno deciso di aderire al nostro progetto. Non è una semplice adesione: è la dimostrazione che chi lavora ogni giorno sul territorio, chi conosce i problemi veri della gente, sceglie Sud chiama Nord perché ha capito che con le chiacchiere non si cambia la Sicilia. Si cambia con i fatti! Entro settembre sarò a Zafferana Etnea per lanciare ufficialmente la candidatura di Alfio Barbagallo al Parlamento Siciliano, nelle liste a sostegno de progetto De Luca Sindaco di Sicilia. La squadra si allarga, il progetto cresce, e lo fa partendo dai territori, dai Comuni, dalle persone che ogni giorno amministrano con serietà”.

Lucia Concetta Barbagallo e Alfio Barbagallo entrano nel progetto di De Luca

L’ingresso di Lucia Concetta Barbagallo e Alfio Barbagallo rappresenta, secondo quanto comunicato da De Luca, un rafforzamento della presenza di Sud chiama Nord all’interno del territorio di Zafferana Etnea. I due vengono definiti dallo stesso De Luca “due colonne del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea”, un’espressione con cui il leader del movimento intende evidenziare il loro ruolo nell’attività amministrativa locale e il peso politico della scelta compiuta. La loro adesione viene quindi inserita in un percorso di radicamento che, nelle parole di De Luca, parte direttamente dai Comuni e dagli amministratori che lavorano quotidianamente a contatto con le esigenze dei cittadini.

Alfio Barbagallo candidato al Parlamento Siciliano

L’elemento politicamente più rilevante dell’annuncio riguarda la futura candidatura di Alfio Barbagallo al Parlamento Siciliano. De Luca ha fissato anche una prima scadenza temporale, precisando che entro settembre sarà personalmente a Zafferana Etnea per il lancio ufficiale della candidatura. Barbagallo sarà candidato nelle liste a sostegno del progetto De Luca Sindaco di Sicilia, segnando così il passaggio dall’adesione locale a una prospettiva elettorale di carattere regionale. La scelta di puntare su un amministratore proveniente dal territorio si inserisce nella linea illustrata da De Luca, che rivendica una crescita politica costruita attraverso il coinvolgimento di figure impegnate direttamente nelle amministrazioni comunali.

Il progetto “De Luca Sindaco di Sicilia” parte dai territori

Nelle dichiarazioni diffuse, Cateno De Luca insiste più volte sul ruolo dei territori come base del progetto politico. Il messaggio è quello di una struttura che punta ad allargarsi attraverso il coinvolgimento di amministratori locali e rappresentanti comunali, con l’obiettivo di consolidare progressivamente la propria presenza in vista delle future scadenze politiche regionali. De Luca collega esplicitamente l’adesione dei due consiglieri di Zafferana Etnea alla capacità di Sud chiama Nord di intercettare figure che, a suo giudizio, conoscono direttamente “i problemi veri della gente”. In questa prospettiva, l’ingresso di Lucia Concetta Barbagallo e Alfio Barbagallo viene presentato come parte di un processo più ampio di espansione della squadra.

Sud chiama Nord punta sul radicamento nei Comuni siciliani

La strategia delineata nelle parole di De Luca attribuisce un ruolo centrale ai Comuni siciliani e agli amministratori che operano nei territori. L’adesione registrata a Zafferana Etnea viene così trasformata in un segnale politico che va oltre il singolo Comune e che, nelle intenzioni espresse dal leader del movimento, si collega alla crescita del progetto su scala regionale. Il riferimento alla candidatura di Alfio Barbagallo rende inoltre evidente la volontà di utilizzare il radicamento amministrativo come base per la costruzione delle future liste regionali.

Entro settembre il lancio ufficiale della candidatura

Il prossimo passaggio annunciato sarà dunque la visita di Cateno De Luca a Zafferana Etnea entro settembre. In quell’occasione è previsto il lancio ufficiale della candidatura di Alfio Barbagallo al Parlamento Siciliano, nelle liste collegate al progetto De Luca Sindaco di Sicilia. L’appuntamento rappresenterà il momento in cui l’adesione politica formalizzata in queste ore assumerà una dimensione elettorale più definita. Con l’ingresso di Lucia Concetta Barbagallo e Alfio Barbagallo, Sud chiama Nord rivendica quindi un nuovo tassello nel proprio percorso di crescita in Sicilia, puntando ancora una volta sul rapporto con gli amministratori locali e sulla costruzione di una rete politica che parte direttamente dai territori.