Sud, Anas accelera sulle infrastrutture: 47,9 miliardi per opere, manutenzione e competitività dei territori

Il Mezzogiorno è un pilastro della strategia industriale e infrastrutturale di Anas, con un piano di investimenti destinato a rafforzare la competitività dei territori e migliorarne l’accessibilità. “Nel Sud e Isole, che coprono quasi il 55% della nostra rete, si concentrano investimenti su base pluriennale per 47,9 miliardi di euro, di cui 40,5 miliardi per nuove opere e 7,4 miliardi per la manutenzione programmata. Si tratta di un impegno senza precedenti che punta a migliorare l’accessibilità dei territori, rafforzare i collegamenti con porti, aree produttive e piattaforme logistiche e sostenere la competitività del sistema economico meridionale. La nostra visione è chiara. Fare del Meridione una piattaforma logistica centrale nel Mediterraneo e nelle reti europee dei trasporti”. Con queste parole l’Amministratore Delegato di Anas (Gruppo FS), Claudio Andrea Gemme, è intervenuto a Ceglie Messapica nel corso del panel “ZES, infrastrutture e Sud: il futuro del territorio”, nell’ambito della manifestazione “La Piazza – Bene Comune”.

Negli ultimi tre anni Anas ha investito nel Mezzogiorno circa 2,9 miliardi di euro attraverso 988 interventi

Negli ultimi tre anni Anas ha investito nel Mezzogiorno circa 2,9 miliardi di euro attraverso 988 interventi, mentre per il solo 2026 sono programmati ulteriori 1,152 miliardi di euro per 359 interventi. Il piano comprende inoltre quasi 21 miliardi di euro di opere commissariate, uno strumento fondamentale per accelerare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per il Paese. Un ruolo centrale nella strategia di crescita del Sud è affidato alle Zone Economiche Speciali e ai collegamenti tra porti, aree produttive, interporti e grandi direttrici di traffico. La logistica rappresenta infatti uno dei principali fattori di attrazione degli investimenti e di sviluppo industriale dei territori.

“Le imprese scelgono territori accessibili e competitivi. Per questo il nostro impegno non riguarda soltanto la realizzazione di grandi opere, ma anche il miglioramento delle connessioni che consentono a merci e persone di muoversi in modo più rapido, sicuro ed efficiente. Le infrastrutture sono la condizione indispensabile per trasformare le opportunità offerte dalle ZES in crescita, occupazione e sviluppo duraturo”, ha aggiunto Gemme.

Gemme ha approfondito l’impegno in Puglia

Nel corso dell’incontro, Gemme ha approfondito l’impegno in Puglia, una delle regioni strategiche nel quadro degli investimenti Anas nel Mezzogiorno. “Anas dedica grande attenzione alla Puglia, dove gestiamo 1.493 chilometri di strade statali, oltre 752 chilometri di complanari, 952 opere d’arte e 32 gallerie. In questa regione abbiamo programmato investimenti per oltre 3,8 miliardi di euro, di cui 3,472 miliardi destinati alle nuove opere e 366 milioni alla manutenzione programmata della rete viaria esistente. Si tratta di risorse fondamentali per migliorare la sicurezza, aumentare l’accessibilità dei territori e sostenere la crescita economica e sociale della regione”, ha sottolineato Gemme.

Tra gli interventi più significativi figurano il potenziamento e la messa in sicurezza della SS89 Garganica, della Tangenziale di Foggia, della SS16 Adriatica, della SS275 Maglie-Santa Maria di Leuca e della SS7ter Salentina, opere strategiche per migliorare i collegamenti regionali, sostenere la mobilità e favorire lo sviluppo delle principali aree produttive e turistiche pugliesi. “La Puglia rappresenta uno dei territori più dinamici del Mezzogiorno e può contare su grandi potenzialità nei settori del turismo, della logistica e delle attività produttive. Il nostro obiettivo è accompagnare questa crescita con infrastrutture moderne, sicure ed efficienti, capaci di generare sviluppo e nuove opportunità per le comunità locali”, ha aggiunto l’Amministratore Delegato di Anas.

Nel corso della stagione estiva Anas ha inoltre garantito la piena funzionalità della rete regionale attraverso una gestione dedicata dei flussi di traffico, sospendendo i principali cantieri lungo l’itinerario Bari-Lecce e assicurando il supporto alla mobilità in occasione della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo e della XXIX edizione della Notte della Taranta, eventi che hanno richiamato un elevato numero di visitatori e turisti sul territorio pugliese.