Strongoli, maxi controlli della Polizia: 740 persone identificate, lavoratori in nero e una denuncia

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Strongoli, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, del Reparto Prevenzione Crimine, delle Unità Cinofili e della Polizia Stradale, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 740 persone identificate, di cui 102 con precedenti

– nr. 290 veicoli controllati

– nr. 10 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 2 attività commerciali controllate

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria.

– nr. 1 sanzione amministrativa elevata per un valore di 2.173,00 euro

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha sottoposto a controllo amministrativo due esercizi commerciali. Il primo controllo riguardava un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dove è emersa la presenza di due dipendenti privi di regolare contratto di assunzione e, pertanto, è stato interessato il locale Ispettorato del Lavoro. Inoltre, il titolare è stato sanzionato per aver occupato senza autorizzazione circa 50 mq di suolo pubblico antistante l’attività mediante posa di tavoli, sedie e gazebo (p.m.r. 173,00 €). Un secondo controllo veniva effettuato presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel corso del quale è emersa la presenza di due dipendenti privi di regolare contratto di assunzione, motivo per il quale verrà interessato il locale Ispettorato del Lavoro per i riscontri di competenza. Inoltre, nel corso delle verifiche effettuate da personale dell’Asp – SIAN, un avventore, parente del proprietario, inveiva nei confronti dei predetti operatori, e per tale motivo l’uomo veniva denunciato per i reati di Oltraggio e resistenza ad un P.U..

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 10 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali). Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 15 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale ed ha effettuato controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza hanno identificato nr. 157 persone e controllato 60 veicoli. Durante l’intero servizio, l’Unità cinofili, unitamente al personale dell’Ufficio di Gabinetto, ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti, impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 426 persone, di cui nr. 74 positivi in banca dati, e hanno controllato nr. 189 veicoli.