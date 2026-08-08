Stromboli, nuova tracimazione lavica dal cratere Nord: flusso sulla parte alta della Sciara del Fuoco

Dalla notte scorsa è presente sullo Stromboli una tracimazione lavica dall’area craterica Nord che produce un modesto flusso lavico che si attesta nella porzione alta della Sciara del Fuoco. E’ quanto emerge dal monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Prosegue l’ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud e, con una intensità variabile, lo spattering dall’area craterica Nord. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si attesta nella fascia dei valori medi.