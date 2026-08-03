Stretto Pride Messina 2026: svelata l’identità visiva della manifestazione

Si è svolta lo scorso giovedì sera, presso Sicily Eat a Messina, la presentazione ufficiale delle grafiche del prossimo Stretto Pride Messina 2026, promossa da Arcigay Makwan Messina. L’evento si è aperto con un momento di raccoglimento e con l’espressione di vicinanza e solidarietà da parte degli organizzatori, di Arcigay Messina Makwan e degli ospiti, in seguito ai tragici fatti di Pistunina. Nel corso dell’incontro sono stati svelati i manifesti ufficiali, le grafiche e le maglie che accompagneranno la manifestazione, realizzati grazie alla collaborazione con gli artisti dell’Officina del Sole Lelio Bonaccorso e Michela De Domenico.

La presentazione ha visto la partecipazione di cittadini e associazioni, confermando l’interesse della città verso un appuntamento che si candida a essere uno dei momenti più significativi del 2026 per la Città di Messina. Con questa presentazione continua il percorso di avvicinamento al Pride del 12 settembre, che vedrà susseguirsi iniziative culturali, incontri e momenti di confronto fino alla manifestazione conclusiva del 12 Settembre.