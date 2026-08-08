“Strade Sicure” compie 18 anni, in Sicilia oltre 4.400 persone identificate dall’Esercito nel 2026 | FOTO

In occasione dell’anniversario dell’Operazione “Strade Sicure”, l’Esercito Italiano celebra diciotto anni di impegno al servizio della sicurezza dei cittadini, confermando il proprio ruolo di supporto alle Forze di Polizia nella vigilanza del territorio e nella tutela degli obiettivi sensibili. Avviata con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, l’Operazione rappresenta uno dei più efficaci strumenti di cooperazione tra le istituzioni dello Stato per la salvaguardia della sicurezza pubblica.

In Sicilia, il dispositivo è attualmente posto sotto il comando del 6° reggimento bersaglieri di stanza a Trapani, responsabile del coordinamento delle attività operative sull’intera Isola. L’Operazione interessa 7 delle 9 province siciliane e comprende anche l’isola di Lampedusa, dove il personale dell’Esercito concorre alla sicurezza dell’hotspot, assicurando una costante cornice a supporto delle autorità competenti.

L’impiego quotidiano dei militari ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi, infatti, dall’inizio dell’anno, l’attività svolta in Sicilia ha portato all’identificazione di 4.412 persone, al controllo di 459 veicoli, all’esecuzione di 51 fermi e a 80 interventi di soccorso in favore di cittadini, a testimonianza della costante presenza dell’Esercito sul territorio e della stretta sinergia con le Forze dell’Ordine. Professionalità, disciplina e prontezza d’intervento caratterizzano l’azione del personale impiegato, che rappresenta un presidio di sicurezza e un punto di riferimento per la collettività.

L’Esercito, nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, è inoltre chiamato a intervenire anche in occasione di eventi straordinari a tutela della popolazione. Ne è testimonianza l’attività svolta nel gennaio 2026 a Niscemi, dove, a seguito del grave smottamento che ha interessato il territorio, i militari hanno assicurato il presidio delle aree interdette, impedendo l’accesso alle zone più pericolose e garantendo l’inviolabilità delle abitazioni temporaneamente lasciate dai residenti, in stretto coordinamento con le altre Istituzioni impegnate nella gestione dell’emergenza.

L’anniversario dell’Operazione “Strade Sicure” rinnova il valore di un impegno quotidiano svolto con dedizione, competenza e senso del dovere, con il quale l’Esercito conferma la propria vicinanza alle comunità locali e ribadisce di essere, oggi come sempre, al servizio del cittadino e della Nazione.