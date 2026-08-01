Strade più sicure nei piccoli Comuni, dal MIT quasi 3 milioni alla Calabria

In Calabria il MIT ha finanziato € 2.956.000. La misura riguarda lo scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni“, il fondo – fortemente voluto dal Ministro Salvini – destinato ad interventi (di importo massimo di 150mila euro) di messa in sicurezza e manutenzione di strade nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. La somma di 2,9 milioni è ripartita tra 20 comuni beneficiari: Riace, Torre di Ruggiero, Casignana, Stalettì, Olivadi, Sellia, Panettieri, San Vito sullo Ionio, Samo, Amendolara, Nocera Terinese, Fabrizia, Acquappesa, Filogaso, San Lorenzo Bellizzi, Motta Santa Lucia, Montegiordano, Cerchiara di Calabria, San Pietro in Guarano e Belcastro. Soddisfazione di Salvini per il quale la sicurezza stradale è un percorso virtuoso che passa anche attraverso strade più sicure e che va portato avanti nonostante il contesto internazionale poco favorevole con conseguente aumento dei prezzi delle materie prime. L’elenco dei comuni ammessi al finanziamento, per un importo complessivo pari a 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito del MIT.

Per visualizzare i dettagli degli interventi regionali vai sulla pagina dedicata del sito MIT al link: https://mit.gov.it/comunicazione/news/fondo-piccoli-comuni-il-mit-finanzia-altri-292-interventi-per-40-milioni.