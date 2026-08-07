Strade delle periferie: il Vice Sindaco di Rosarno De Maria annuncia 2,5 milioni di euro per Zippone, Pian delle Vigne e Bosco

“Due milioni e mezzo di euro per le strade delle periferie”. Il vicesindaco Teodoro De Maria replica alle minoranze partendo dai finanziamenti ministeriali già ottenuti e destinati agli interventi sulla viabilità nelle aree periferiche. “Le minoranze continuano a criticare, ma noi rispondiamo con le carte in mano e con i soldi già ottenuti e disponibili per essere investiti sul territorio”, afferma De Maria, indicando nel dettaglio come saranno utilizzate le risorse: 1 milione e 200 mila euro per contrada Zippone, 700 mila euro per Pian delle Vigne e 600 mila euro per il Bosco.

Il vicesindaco rivendica la strategia adottata dall’amministrazione sul fronte delle infrastrutture stradali. “Sin dal nostro insediamento – spiega il vicesindaco – l’indirizzo programmatico dell’amministrazione è stato quello di utilizzare i fondi del bilancio comunale per ripristinare le principali arterie del paese. Abbiamo già asfaltato numerose vie ma per le aree periferiche è stata invece scelta una strategia diversa, puntando sulla capacità di intercettare risorse ministeriali di una certa entità”.

Il capitolo Bosco e le risorse aggiuntive

Sul quartiere Bosco, che De Maria rappresenta direttamente, il vicesindaco respinge le accuse dei consiglieri di opposizione che lo avevano accusato di aver abbandonato l’area e di ricordarsene soltanto in occasione delle elezioni. “Io rispondo con i fatti: oltre ai 600 mila euro, siamo riusciti a reperire 200 mila euro dalla Regione e 1 milione e mezzo di euro con Caivano bis, sempre destinati alla viabilità”. De Maria aggiunge: “L’obiettivo è restituire finalmente dignità a un quartiere che per oltre trent’anni, nonostante le amministrazioni che si sono succedute, è stato completamente escluso dalla programmazione economica e progettuale”. Il quadro degli interventi annunciati comprende quindi, oltre ai fondi ministeriali, ulteriori risorse regionali e quelle ottenute attraverso Caivano bis.

Il vicesindaco comunica infine un ulteriore finanziamento ottenuto attraverso la finanziaria governativa. “Abbiamo conquistato un finanziamento di 450 mila euro, anche grazie all’interessamento dell’onorevole Giovanni Arruzzolo, che destineremo: 150 mila euro per il rifacimento dei marciapiedi del quartiere San Leonardo, 200 mila euro per la sistemazione delle strade di Pian delle Vigne e 100 mila euro per la messa in sicurezza della condotta delle acque bianche all’incrocio tra la strada provinciale e Maria Zita”.