Strada dell’Ejano, un passo concreto verso un’opera attesa da decenni. De Gaio: “finalmente un’infrastruttura strategica per il nostro territorio”

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione della strada dell’Ejano, infrastruttura attesa da decenni da Castrovillari e dall’intero comprensorio. È stata infatti indetta la Conferenza di Servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento e la messa in sicurezza della SP 263, ex SS 105, aprendo una fase fondamentale dell’iter amministrativo e progettuale. “La Conferenza dei Servizi – sottolinea la sindaca di Castrovillari Anna De Gaio – rappresenta finalmente un passaggio concreto verso un’opera strategica per il nostro territorio. Dopo anni di attesa, siamo davanti a un percorso amministrativo che può condurci alla sua effettiva realizzazione”.

La strada dell’Ejano avrà un ruolo importante nel collegare il Pollino con la Sibaritide e il corridoio ionico, migliorando i collegamenti tra Castrovillari, Cassano all’Ionio e lo svincolo A2 di Frascineto. L’obiettivo è rendere più agevole la mobilità di cittadini e merci e rafforzare l’accessibilità di un’area che da tempo chiede infrastrutture più efficienti. “Non si tratta soltanto di una nuova infrastruttura viaria – continua De Gaio – ma di un’opera che può contribuire a superare lo storico isolamento del nostro territorio, rendendolo più accessibile e competitivo e creando nuove opportunità per imprese, turismo e sviluppo economico”.

De Gaio ringrazia Regione Calabria, Occhiuto e Gallo

La sindaca di Castrovillari ha espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dalla Regione Calabria, dal presidente Roberto Occhiuto e dall’assessore Gianluca Gallo, insieme alle amministrazioni dei territori interessati. Il progetto viene considerato strategico proprio per la capacità di mettere in relazione aree diverse del comprensorio e creare condizioni più favorevoli allo sviluppo economico e turistico. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a mantenere vivo questo progetto. La strada dell’Ejano è un’opera che il territorio attende da decenni e oggi possiamo finalmente guardare al futuro con maggiore fiducia. Il nostro auspicio è che questo percorso prosegua rapidamente fino alla realizzazione dei lavori”.

La Conferenza dei Servizi servirà ad acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari per completare l’iter progettuale e procedere verso le fasi successive, fino alla gara e all’affidamento dei lavori. Il passaggio rappresenta quindi uno snodo decisivo per trasformare il progetto in un intervento concretamente cantierabile. L’opera è inserita nella programmazione regionale ed è finanziata nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria con risorse FSC 2021-2027. Con l’avvio della Conferenza di Servizi, la strada dell’Ejano entra dunque in una fase cruciale del percorso amministrativo verso la realizzazione.