Strada dell’Ejano, nuovo passo avanti: avviata la Conferenza di Servizi per il collegamento Cassano-Castrovillari

Compie un nuovo passo avanti l’iter per la realizzazione della strada dell’Ejano, l’infrastruttura destinata a collegare in maniera più efficace Cassano All’Ionio con Castrovillari passando per lo svincolo dell’A2 di Frascineto. È stata infatti indetta la Conferenza di Servizi decisoria e asincrona relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il completamento e la messa in sicurezza del tratto della SP 263, ex SS 105. Si tratta di un passaggio centrale nell’iter amministrativo e progettuale dell’opera, attesa da anni e considerata strategica per migliorare i collegamenti tra Sibaritide e Pollino. Il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, definisce l’avvio della Conferenza di Servizi “di grande importanza per il futuro del nostro territorio”, sottolineando come l’intervento entri adesso in una fase concreta.

La nuova infrastruttura è destinata a rafforzare il sistema viario dell’area, mettendo in relazione il corridoio ionico e la statale 534 con Castrovillari e con lo svincolo autostradale di Frascineto. Un collegamento che, secondo l’Amministrazione comunale di Cassano, potrebbe incidere in maniera significativa sull’accessibilità del territorio e sulle possibilità di sviluppo dell’intero comprensorio.

“Parliamo di un’infrastruttura – sottolinea il sindaco Iacobini – che il nostro territorio attende da anni e che può rappresentare una svolta vera per la viabilità dell’intera area. La strada dell’Ejano è essenziale per avvicinare la Sibaritide e il Pollino, mettendo in connessione più efficace il corridoio ionico e la statale 534 con il comprensorio del Pollino e con il sistema viario che gravita attorno a Castrovillari e allo svincolo autostradale di Frascineto. Per Cassano significa soprattutto iniziare a rompere quell’isolamento viario che per troppo tempo ha penalizzato la nostra città e le comunità del territorio”.

Opera finanziata con le risorse FSC 2021-2027

L’intervento è già inserito nella programmazione regionale ed è stato finanziato attraverso l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria, utilizzando le risorse del FSC 2021-2027. La copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell’opera è stata confermata nel tempo, permettendo di arrivare all’attuale fase progettuale. Nei giorni scorsi la Regione Calabria ha completato un ulteriore passaggio, trasmettendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Dipartimento Infrastrutture dopo l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria necessari alla sua redazione.

Iacobini rivolge un ringraziamento all’assessore regionale Gianluca Gallo e al presidente della Regione Roberto Occhiuto. “Voglio rivolgere un ringraziamento particolare all’assessore regionale Gianluca Gallo – prosegue Iacobini – che da tempo si batte con determinazione per la realizzazione di quest’opera e che ha continuato a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze infrastrutturali della Sibaritide. Un ringraziamento va anche al presidente della Regione Roberto Occhiuto, al quale va dato atto di aver mantenuto fede agli impegni assunti con il nostro territorio e di aver garantito nel tempo la necessaria attenzione e le risorse per un’infrastruttura strategica”.

Conferenza di Servizi da chiudere entro trenta giorni

L’indizione della Conferenza di Servizi apre adesso la fase di confronto tra le diverse amministrazioni e gli enti coinvolti. La procedura dovrà concludersi entro trenta giorni e sarà finalizzata all’acquisizione di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e le intese necessari per arrivare all’approvazione del progetto.

Nel procedimento saranno coinvolti direttamente anche i Comuni attraversati o interessati dall’intervento, quindi Cassano All’Ionio, Frascineto e Castrovillari. Le amministrazioni locali avranno così la possibilità di esaminare il progetto, segnalare eventuali esigenze specifiche dei territori e contribuire al perfezionamento dell’opera prima della chiusura della procedura.

“Questa fase sarà particolarmente importante anche per le istituzioni locali – aggiunge il sindaco – perché ci sarà la possibilità di confrontarsi sul progetto, evidenziare eventuali esigenze del territorio e contribuire, per quanto di competenza, al perfezionamento dell’intervento prima della conclusione della procedura. L’obiettivo è arrivare all’approvazione del progetto e completare tutti gli adempimenti necessari per poter procedere alla gara d’appalto. Abbiamo davanti un’opera strategica, per la quale oggi ci sono le risorse e c’è un progetto che entra nella fase del confronto istituzionale”.

Il traguardo della fase appena avviata è quindi arrivare all’approvazione del progetto e completare gli adempimenti necessari per poter successivamente procedere alla gara d’appalto. L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio ha annunciato che seguirà con attenzione l’evoluzione dell’iter, assicurando collaborazione istituzionale e vigilando affinché l’opera possa proseguire senza rallentamenti verso la conclusione della progettazione e, successivamente, verso l’affidamento dei lavori.

Il pensiero dell’Assessore regionale Gallo

“A conclusione e completamento di un cammino iniziato anni addietro – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, fautore dell’iniziativa – si dà finalmente concretezza a un intervento destinato a cambiare la rete dei collegamenti viari della Calabria citra. Rispetto a una previsione iniziale limitata all’area del Pollino, la Giunta regionale di centrodestra ha lavorato, dal 2020 a oggi, affinché l’opera potesse assumere una valenza più ampia, aprendosi anche al corridoio ionico attraverso Cassano All’Ionio. Oggi, con l’indizione della Conferenza dei Servizi, il risultato può dirsi finalmente a portata di mano”.

Un percorso portato avanti attraverso un costante confronto con le amministrazioni comunali e i territori interessati, con l’obiettivo di costruire un collegamento capace di avvicinare concretamente aree che, pur geograficamente vicine, hanno per troppo tempo scontato collegamenti difficili e inadeguati. La strada dell’Ejano – prosegue Gallo – non riguarda un singolo Comune, ma un intero comprensorio. Significa collegare meglio la Sibaritide e il Pollino, creare una connessione più funzionale tra il versante ionico e l’autostrada A2 e offrire nuove opportunità alla mobilità delle persone e delle merci, alle imprese e allo sviluppo economico e turistico del territorio”.

“Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto per la sensibilità e l’attenzione con le quali ha seguito la questione e per averne condiviso fino in fondo la valenza strategica e dando continuità al percorso intrapreso. È una visione – rimarca infine Gallo – che punta a spezzare l’isolamento atavico della Calabria citra e che abbiamo portato avanti attraverso un confronto costante con i sindaci e le comunità di Cassano All’Ionio, Castrovillari, Civita e Frascineto”.