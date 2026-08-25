Stadio Celeste Messina, arriva l’omologazione per la Serie D: l’impianto torna protagonista del calcio cittadino

Lo stadio Celeste di Messina torna ufficialmente a vivere il calcio ai massimi livelli del panorama dilettantistico regionale. Dopo il sopralluogo della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, lo storico impianto cittadino ha ottenuto l’omologazione del campo di gara per il campionato di Serie D, oltre che per il torneo di Eccellenza, con la possibilità di disputare le partite sia in orario diurno sia in notturna. A comunicare la novità è stato il sindaco di Messina Federico Basile, che ha sottolineato l’importanza del provvedimento e il ruolo che lo stadio potrà tornare ad avere nella vita sportiva cittadina.

Le parole del sindaco Basile sul rilancio degli impianti sportivi

Nel suo intervento, il sindaco Federico Basile ha evidenziato come la possibilità di ospitare incontri sotto i riflettori rappresenti un elemento capace di aumentare il fascino degli appuntamenti sportivi e di rafforzare il legame tra lo stadio e la comunità. “La possibilità di giocare anche sotto i riflettori aumenta il fascino delle partite e degli eventi sportivi e restituisce al Celeste un ruolo importante nella vita sportiva della città.”.” Le dichiarazioni del sindaco si inseriscono nel quadro del percorso avviato dall’Amministrazione Basile per la riqualificazione delle strutture dedicate allo sport. L’obiettivo indicato è quello di valorizzare gli impianti cittadini, rendendoli sempre più funzionali alle esigenze delle società sportive e dei cittadini.

Riqualificazione degli impianti sportivi, il Celeste al centro della strategia comunale

L’ok della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia costituisce un ulteriore tassello nel progetto di valorizzazione degli impianti sportivi di Messina. Lo stadio Celeste, grazie alla nuova omologazione, potrà contare su una maggiore flessibilità nell’organizzazione delle gare e degli eventi. Per una struttura storica come il Celeste, il ritorno alla piena operatività calcistica rappresenta anche un elemento di continuità con la tradizione sportiva della città. L’impianto potrà tornare a essere un punto di riferimento per atleti, società e tifosi, ospitando competizioni di livello e contribuendo alla promozione dello sport sul territorio. “Un altro passo avanti nel percorso portato avanti dall’Amministrazione Basile per la riqualificazione e la valorizzazione degli impianti sportivi cittadini”, evidenzia Basile.